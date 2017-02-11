По Рязани будет курсировать «Читающий троллейбус»

Молодежная акция «Читающий троллейбус» состоится 3 ноября и будет приурочена ко Дню народного единства. Инициаторы – Рязанская областная универсальная научная библиотека им. Горького, РГУ им. С.А. Есенина и областной Совет молодых библиотекарей.

В рамках акции троллейбус 5 маршрута на несколько часов превратится в музыкально-поэтическую площадку, на которой молодые библиотекари, студенты, школьники, актеры театра «Переход», представители национальных городских и областных общественных объединений будут рассказывать пассажирам о фольклоре, культуре и традициях народов России. Прозвучат самые знаменитые отрывки из народных эпосов, сказок и стихотворений.

Для всех желающих будет работать «Свободный микрофон».

Проезд во время акции – бесплатный. Акция начнется на площади Ленина в 11.30 и завершится в 14.00.