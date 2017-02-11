Лучшие юные рязанцы получили свои первые паспорта

В преддверии Дня народного единства в правительстве области 45-ти подросткам вручили паспорта. Торжество состоялось в рамках областного этапа Всероссийской гражданско-патриотической акции «Мы – граждане России».

Участниками церемонии стали ребята из 9-ти муниципалитетов области – Михайловского, Пителинского, Пронского, Путятинского, Ряжского, Рыбновского, Рязанского и Сапожковского районов и города Рязани. Среди школьников – отличники учебы, волонтеры, спортсмены, активисты детских и молодежных объединений, участники социально значимых акций.

Первый главный документ подросткам вручил губернатор Николай Любимов. Он напомнил ребятам о смысле наступающего праздника – Дня народного единства, и выразил уверенность, что юноши и девушки растут настоящими патриотами своей Родины. Глава региона призвал школьников бережно относиться к паспорту, ведь в нем фиксируются важные события в жизни человека – прохождение военной службы, вступление в брак, рождение детей.

«Уверен, что ваша энергия и способность добиваться поставленных целей всегда будут востребованы, – сказал Николай Любимов. – Желаю быть настоящими патриотами России, гордиться своим паспортом, Рязанским краем и страной. И пусть в каждом месте, куда направит жизненный путь, у вас никогда не гаснет огонь в глазах. Тогда все обязательно получится».

Напомним, акция «Мы – граждане России» проходит в Рязанской области с 2002 года. Вручение паспортов 14-летним подросткам традиционно проходит в торжественной обстановке и приурочивается к государственным праздникам.