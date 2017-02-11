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Главная страница / Рязанские новости / 02 ноября 2017 года
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В Рязани обсуждают вопросы повышения туристской привлекательности региона

14:39 / Туризм

В областной библиотеке имени Горького начал работу практический семинар по вопросам повышения туристской привлекательности и продвижения туристских ресурсов региона. В нем принимают участие сотрудники администраций муниципальных образований области, предприятий туристской индустрии, туристских информационных центров.

Ведущая семинара Ольга Чередниченко – практикующий travel-журналист, автор путеводителей по городам России и мира. Участники семинара получат навыки написания интересных и качественных пресс-релизов о предстоящих событиях в их районе, рассмотрят вопросы продвижения туристических объектов в Интернете, в частности с помощью социальных сетей. В программе семинара – изучение инновационных маркетинговых технологий, направленных на привлечение туристов в музеи, тренинги и мастер-классы по использованию на практике полученных знаний.

– В регионе есть, что посмотреть. Например, недавно в нашем городе открылся музей истории рязанского леденца «Сахаровар», который активно принимает туристов. Этот объект мы уже включили в информационный тур для российских туроператоров, который сделали в сентябре, – говорит Елена Маторина, начальник отдела развития туризма министерства культуры и туризма области. – В основном туристы приезжают к нам из соседних областей. Благодаря появлению туристско-информационных центров, в регионе увеличился поток индивидуальных туристов. Они с интересом посещают Рязань, Касимов, Скопин, Шилово.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 01 ноября 2017 года
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