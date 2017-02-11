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Главная страница / Рязанские новости / 02 ноября 2017 года
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Рязанские школьники вышли в финал Всероссийского фестиваля юных художников «УНИКУМ»

15:18 / Культура

Учащиеся детских школ искусств области примут участие в финале Всероссийского фестиваля юных художников. Он пройдет в Санкт-Петербурге с 14 по 17 ноября.

Как сообщает региональное министерство культуры и туризма, нашу область будут представлять победители регионального и второго (заочного) этапа всероссийского фестиваля – воспитанница Сапожковской детской школы искусств Стелла Земскова с работой «Одиночество Севера. Музыка варгана» и учащаяся детской художественной школы № 1 г. Рязани Елизавета Щербакова с работой «Сувенирный комплект «Рязанские напевы».

Всероссийский фестиваль юных художников «УНИКУМ» – это культурно-просветительская акция для одаренных детей, которая организуется при поддержке министерства культуры РФ ежегодно. В этом году тема фестиваля – новое в жизни российских регионов глазами юных художников и фотохудожников. На всероссийский конкурс принимались работы в трех номинациях: изобразительное искусство, декоративно-прикладное искусство и фотоискусство.

В региональном этапе «УНИКУМа» приняли участие 56 учащихся из 14 детских художественных школ и художественных отделений детских школ искусств региона. Семь работ рязанцев были направлены в оргкомитет фестиваля для участия во втором этапе.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 01 ноября 2017 года
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