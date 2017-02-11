Жительница Рязанской области понесет наказание за мошенничество

В Ряжском районном суде состоялось оглашение приговора по уголовному делу в отношении жительницы области, обвиняемой в совершении мошенничества при получении выплат.

Подсудимая была зарегистрирована в населенном пункте, который относится к зоне с льготным социально-экономическим статусом, в связи с чем, она и ее несовершеннолетний ребенок получали социальные выплаты согласно Закону «О социальной защите лиц, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС».

В 2010 году подсудимая для постоянного проживания выехала в другой населенный пункт, не относящийся к зоне с льготным социально-экономическим статусом, и, умолчав о наступлении обстоятельств, влекущих прекращение выплат, продолжала получать пособия на себя и своего ребенка за счет средств Центра социальных выплат Рязанской области и Управления пенсионного фонда России по Ряжскому району. Кроме того, после рождения еще двух детей женщина, продолжая проживать там же, предоставив заведомо недостоверные сведения, получала социальные выплаты и пособия.

Ряжский районный суд признал подсудимую виновной и назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком один год условно с испытательным сроком один год, сообщили в пресс-службе областного суда. В пользу Центра социальных выплат области и отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по области с виновной будут взысканы суммы причиненного ущерба.

У подсудимой есть возможность обжаловать приговор, пока он не вступил в законную силу.