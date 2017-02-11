Рязанца осудили за то, что он разместил в соцсети видео экстремистского содержания

В Октябрьском районном суде Рязани рассмотрено дело об административном правонарушении экстремистской направленности. Постановлением суда 19-летний рязанец признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 20.29 КоАП РФ (производство и распространение экстремистских материалов).

Судом установлено, что на персональной странице пользователя социальной сети Интернет в разделе «Видеозаписи» был размещен видеофайл «Звон мечей», который признан экстремистским материалом и включен в опубликованный федеральный список экстремистских материалов министерства юстиции Российской Федерации. Данный видеофайл являлся свободным для просмотра и скачивания другими пользователями социальной сети.

В судебном заседании молодой человек свою вину признал полностью, сообщили в пресс-службе районного суда. По результатам рассмотрения дела суд назначил ему наказание – административный штраф. Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано.