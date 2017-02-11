Рязанцы смогут больше узнать о мысе Шмидта

7 ноября в Рязанской епархиальной библиотеке состоится литературный вечер с Людмилой Зыбцевой. Она много лет работала в Арктике, в Шмидтовской гидрометеорологической обсерватории гидрометеорологом, синоптиком и фотооператором пункта приема спутниковой информации.

Людмила Григорьевна собрала уникальные фотографии и написала исторический очерк о Чукотке. Рассказом о крайней точке России автор поделится со слушателями на литературном вечере.

По информации сайта Рязанской епархии, встреча состоится 7 ноября в 18.00. Вход свободный.