лизинг
13:49 МСК
Четверг
02 / 11 / 2017
Выпуск № 191 (5478)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости / 02 ноября 2017 года
215

Рязанцы смогут больше узнать о мысе Шмидта

15:50 / Культура

7 ноября в Рязанской епархиальной библиотеке состоится литературный вечер с Людмилой Зыбцевой. Она много лет работала в Арктике, в Шмидтовской гидрометеорологической обсерватории гидрометеорологом, синоптиком и фотооператором пункта приема спутниковой информации.

Людмила Григорьевна собрала уникальные фотографии и написала исторический очерк о Чукотке. Рассказом о крайней точке России автор поделится со слушателями на литературном вечере.

По информации сайта Рязанской епархии, встреча состоится 7 ноября в 18.00. Вход свободный.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 01 ноября 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.

Ранее по теме:

Рязанские школьники вышли в финал Всероссийского фестиваля юных художников «УНИКУМ»

По Рязани будет курсировать «Читающий троллейбус»

В Рязани появится детский геральдический клуб

Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте также:
12:25
Просят откликнуться очевидцев ДТП, в которых в Рязани пострадали пешеходы
12:10
Рязанских призывников проводят в армию с Куликова поля
12:09
В Рязани обсудят перспективы молодежного предпринимательства
11:56
Полицейские пресекли попытку рязанца организовать в областном центре сеть по распространению наркотиков
11:51
Хозяину «резинового» дома в Рязанской области грозит внушительный штраф
Что ещё интересного происходит?
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы