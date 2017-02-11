В Рязанской области проходит профилактический рейд «Тонировка»

Сегодня, 1 ноября, сотрудники рязанской Госавтоинспекции напомнят водителям о недопущении управления автомобилем, с установленными стеклами, светопропускание которых не отвечает требованиям ГОСТа.

Госавтоинспекция Рязанской области напоминает, что в соответствии с ч.1 ст.28.3 и ст.26.8 КоАП РФ возбуждать дела, применять технические средства измерения и выносить постановления по данному составу правонарушения имеют право все сотрудники ГИБДД, имеющие специальное звание.

В случае выявления таких нарушений водители будут привлечены к административной ответственности. Данная статья предусматривает наложение административного штрафа в размере 500 рублей.