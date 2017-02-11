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Главная страница / Рязанские новости / 02 ноября 2017 года
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В Рязани стартовал второй учебный год «Агрошколы»

16:06 / Общество
Автор фото: Михаил Скрипников | В Рязани стартовал второй учебный год «Агрошколы»
Фото: Михаил Скрипников.

Образовательный сетевой проект «Агрошкола» создан и реализуется детским эколого-биологическим центром при содействии Рязанского агротехнологического университета. Учащиеся 9 – 11 классов любой школы могут вступить в проект и пройти серьезную подготовку по направлениям «агрономия», «ветеринария и зоотехния», «лесное дело». Для юных жителей областного центра занятия проходят очно. А ребята из районов обучаются дистанционно через Интернет. На торжественном собрании в стенах РГАТУ школьников поздравили министр сельского хозяйства и продовольствия региона Дмитрий Филлипов и ректор университета Николай Бышов. Всем, кто успешно пройдет образовательный курс, гарантировано поступление в университет. Причем быть зачисленным можно даже после 9 класса. В этом случае выпускников школ с неполным средним образованием ждет факультет довузовской подготовки.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 01 ноября 2017 года
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