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Главная страница / Рязанские новости / 02 ноября 2017 года
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В Рязанской области работает первая выездная сессия физико-математической школы

16:08 / Общество

На базе детского оздоровительно-образовательного центра «Солнечный» открылась выездная сессия физико-математической школы, которая уже год работает при Рязанском институте развития образования.

Как сообщает сайт регионального министерства образования, работа школы продлится до 5 ноября. В осенние каникулы сюда заехали 80 школьников 9-11 классов. Многие из них – победители и призеры региональных, муниципальных и городских олимпиад по физике, математике, информатике.

Во время сборов ребята подготовятся к участию в муниципальных и региональных этапах всероссийской олимпиады школьников по математике и физике. Занятия будут проводить преподаватели физики и математики Рязанского института развития образования, регионального института (филиал) Московского политехнического университета, школы №3 Рязани.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 01 ноября 2017 года
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