Рязанские аграрии продолжают собирать урожай

В регионе продолжается уборка кукурузы на зерно, масличных культур, сахарной свеклы и овощей.

Сайт министерства сельского хозяйства и продовольствия области приводит следующие данные: по состоянию на 1 ноября в хозяйствах региона кукуруза на зерно обмолочена с площади 940 га (3,6 процента). Намолочено 5,6 тыс. тонн при урожайности 59,7 ц/га.

Соя обмолочена с площади 12,9 тыс. га (85,8 процента). Намолочено 18,1 тыс. тонн при урожайности 14,1 ц/га.

Обмолочено 22,6 тыс. га (47 процентов) подсолнечника. Намолочено 42,7 тыс. тонн. Урожайность составляет 18,9 ц/га.

Убрано 7,2 тыс. га (92,8 процента) сахарной свеклы. Накопано 290,3 тыс. тонн при урожайности 404 ц/га.

Овощи убраны с площади 745,9 га (80,8 процента). Собрано 16,7 тыс. тонн при урожайности 224,3 ц/га.

Поднято 400 тыс. га (95,1 процента) зяби.