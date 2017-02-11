лизинг
13:47 МСК
Четверг
02 / 11 / 2017
Выпуск № 191 (5478)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости / 02 ноября 2017 года
145

Рязанские аграрии продолжают собирать урожай

16:16 / Экономика

В регионе продолжается уборка кукурузы на зерно, масличных культур, сахарной свеклы и овощей.

Сайт министерства сельского хозяйства и продовольствия области приводит следующие данные: по состоянию на 1 ноября в хозяйствах региона кукуруза на зерно обмолочена с площади 940 га (3,6 процента). Намолочено 5,6 тыс. тонн при урожайности 59,7 ц/га.

Соя обмолочена с площади 12,9 тыс. га (85,8 процента). Намолочено 18,1 тыс. тонн при урожайности 14,1 ц/га.

Обмолочено 22,6 тыс. га (47 процентов) подсолнечника. Намолочено 42,7 тыс. тонн. Урожайность составляет 18,9 ц/га.

Убрано 7,2 тыс. га (92,8 процента) сахарной свеклы. Накопано 290,3 тыс. тонн при урожайности 404 ц/га.

Овощи убраны с площади 745,9 га (80,8 процента). Собрано 16,7 тыс. тонн при урожайности 224,3 ц/га.

Поднято 400 тыс. га (95,1 процента) зяби.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 01 ноября 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.

Ранее по теме:

В Рязанской области открылся образовательный курс «От идеи до бизнеса»

В Рязанской области продолжается работа по заготовке и переработке сахарной свеклы

В Рязани завершила работу конференция «Облигации как инструмент рынка ценных бумаг для привлечения инвестиций»

Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте также:
12:25
Просят откликнуться очевидцев ДТП, в которых в Рязани пострадали пешеходы
12:10
Рязанских призывников проводят в армию с Куликова поля
12:09
В Рязани обсудят перспективы молодежного предпринимательства
11:56
Полицейские пресекли попытку рязанца организовать в областном центре сеть по распространению наркотиков
11:51
Хозяину «резинового» дома в Рязанской области грозит внушительный штраф
Что ещё интересного происходит?
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы