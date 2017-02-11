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Главная страница / Рязанские новости / 02 ноября 2017 года
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Ремонт рязанского цирка планируется завершить в марте 2018 года

16:47 / Актуально

Тему обсудили на совещании с участием руководителей министерства строительного комплекса региона, областного министерства культуры и туризма, представителей Росгосцирка и подрядной организации.

Участники совещания отмечали, что в течение лета работы по капремонту рязанского цирка велись со значительным отставанием от графика. Реконструкция в назначенный срок закончена быть не может из-за корректировки проектной документации и большого объема невыполненных работ.

Как сообщается на сайте правительства региона, губернатор Николай Любимов обратился к министру культуры РФ Владимиру Мединскому с просьбой взять на контроль выполнение работ по капремонту здания цирка. «Цирк расположен в историческом центре города Рязани, на территории, которая находится на пути популярных туристических маршрутов, является самым посещаемым объектом культуры не только Рязанской области, но и близлежащих регионов… В настоящее время выполнение работ ведется крайне низкими темпами и недостаточным количеством рабочих, со значительным отставанием от графика, что в очередной раз приведет к его срыву», – отмечается, в частности, в письме.

В ответе на имя главы региона сказано, что работы по объекту «Рязанский государственный цирк» взяты министерством культуры РФ на особый контроль, организованы ежедневные совещания по проведению капремонта. Его планируется завершить в марте 2018 года.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 01 ноября 2017 года
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