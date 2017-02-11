В Рязанской области возрождают дубравы

На территории Рязанской области продолжается посадка деревьев. По информации сайта министерства природопользования региона, сотрудники Рязанского лесничества высадили 5 тысяч сеянцев дуба черешчатого на неарендованной территории Солотчинского лесничества. Все сеянцы были доставлены из временного лесопитомника Рыбновского участкового лесничества.

Октябрь и ноябрь – одни из самых удачных периодов для посадки деревьев. Именно в это время погодные условия позволяют дереву или кустарнику легче прижиться и меньше болеть во время адаптации.