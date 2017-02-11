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Главная страница / Рязанские новости / 02 ноября 2017 года
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Педагогов Рязанской области учили тушить пожар

17:05 / Общество

Сегодня, 1 ноября, в пожарной части по охране рабочего поселка Старожилово прошло занятие по пожарной безопасности для представителей районных школ. Ими руководил первый заместитель главы администрации Старожиловского района, председатель комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности района Михаил Соколов.

Как информирует сайт главного управления МЧС России по региону, представителям школ рассказали об основных недостатках, выявленных во время проведения тренировок по эвакуации. Научили их самостоятельно, быстро и безошибочно ориентироваться в ситуации при возникновении угрозы пожара, принимать грамотные меры по предупреждению или ликвидации пожара. Отработали порядок вызова пожарных подразделений и последующих действий при срабатывании установок автоматической противопожарной защиты либо обнаружения пожара.

Огнеборцы рассказали и о правилах использования первичных средств пожаротушения и системы внутреннего пожаротушения. Все желающие смогли самостоятельно потушить условное загорания огнетушителем.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 01 ноября 2017 года
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