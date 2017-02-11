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Главная страница / Рязанские новости / 02 ноября 2017 года
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В Рязанской области впервые вручили знак «Школьному активисту»

17:33 / Общество
Автор фото: Александр Королев | В Рязанской области впервые вручили знак «Школьному активисту»
Фото: Александр Королев.

Новую региональную награду получили около полусотни учеников из школ Рязани и районов области. Знак «Школьному активисту» – это абсолютно новая региональная награда, утвержденная в августе этого года. Она присуждается школьникам, которые занимают активную жизненную позицию, участвуют в общественной жизни школы, города и области. Сегодня такие знаки вручались впервые. Торжественная церемония прошла в правительстве области. Активных школьников и их родителей приветствовал губернатор Николай Любимов.

– Ваш позитивный настрой, стремление сделать как можно больше добрых и полезных дел заслуживает поддержки, в том числе, в виде вот таких поощрений со стороны власти, – сказал, обращаясь ребятам, глава региона.

Он пожелал подросткам интересных проектов, хорошей учебы и больших успехов в дальнейшей жизни.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 01 ноября 2017 года
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