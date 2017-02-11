В Рязанской области впервые вручили знак «Школьному активисту»

Новую региональную награду получили около полусотни учеников из школ Рязани и районов области. Знак «Школьному активисту» – это абсолютно новая региональная награда, утвержденная в августе этого года. Она присуждается школьникам, которые занимают активную жизненную позицию, участвуют в общественной жизни школы, города и области. Сегодня такие знаки вручались впервые. Торжественная церемония прошла в правительстве области. Активных школьников и их родителей приветствовал губернатор Николай Любимов.

– Ваш позитивный настрой, стремление сделать как можно больше добрых и полезных дел заслуживает поддержки, в том числе, в виде вот таких поощрений со стороны власти, – сказал, обращаясь ребятам, глава региона.

Он пожелал подросткам интересных проектов, хорошей учебы и больших успехов в дальнейшей жизни.