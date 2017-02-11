В Московском районе Рязани временно изменится схема движения транспорта

В связи с проведением аварийно-ремонтных работ на участке теплотрассы в районе дома №11 по улице Великанова и закрытием движения транспорта в период с 8.00 до 24.00 2 ноября движение городского пассажирского транспорта будет организовано по измененной схеме. Об этом информирует сайт администрации Рязани со ссылкой на управление транспорта.

Движение общественного транспорта будет организовано следующим образом:

– троллейбусы маршрута №10 «ул. Крупской – пл. Попова» при движении из центра города следуют по улице Юбилейной, при движении в центр города следуют по улице Крупской и Народному бульвару;

– автобусы маршрута №42 «ЗАО «Русская кожа» – ул. Новаторов» при движении из поселка Приокский следуют по Московскому шоссе и улице Юбилейной, при движении с улицы Новаторов – по своему маршруту;

– автобусы маршрута №88 «ул. Крупской – пос. Строитель» следуют по улице Крупской и Народному бульвару.