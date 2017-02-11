Рязанские сотрудники МФЦ прошли обучение

Сотрудники Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Рязанской области (Управление Росреестра по Рязанской области) в режиме видеоконференции провели очередной обучающий семинар с сотрудниками МФЦ Рязанской области.

По информации бизнес-портала «Мои документы», представители Управления детально разобрали наиболее часто допускаемые сотрудниками МФЦ ошибки при приеме документов и обсудили проблемные вопросы единой процедуры кадастрового учета недвижимого имущества и регистрации прав.