Известно расписание работы МФЦ Рязанской области в ближайшие дни

Как сообщает региональный бизнес-портал «Мои документы», в предпраздничные и праздничные дни территориальные отделы МФЦ области будут работать по следующему графику:

3 ноября - с 8:00 до 17:00.

4 и 5 ноября - выходные дни.

6 ноября:

Территориальные отделы МФЦ города Рязани работают с 9:00 до 16:00,

Территориальные отделы МФЦ Рязанской области работают с 9:00 до 13:00.

С 7 ноября территориальные отделы МФЦ возобновят работу в обычном режиме.

Дополнительную информацию можно получить по телефону: 7 (4912) 55-50-55.