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Главная страница / Рязанские новости / 02 ноября 2017 года
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Губернатор Рязанской области Николай Любимов даст интервью телеканалу «Россия-24»

19:25 / Актуально

О первых решениях губернатора Рязанской области, о том, что уже удалось сделать, о планах и перспективах развития региона, о проблемах и путях их решения Николай Любимов расскажет в интервью телеканалу «Россия-24» 2 ноября в 14-30.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 01 ноября 2017 года
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