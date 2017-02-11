О первых решениях губернатора Рязанской области, о том, что уже удалось сделать, о планах и перспективах развития региона, о проблемах и путях их решения Николай Любимов расскажет в интервью телеканалу «Россия-24» 2 ноября в 14-30.
Губернатор Рязанской области Николай Любимов даст интервью телеканалу «Россия-24»
19:25 01.11.2017 / Актуально
Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 01 ноября 2017 года
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