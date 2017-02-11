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Главная страница / Рязанские новости / 02 ноября 2017 года
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Размахнись, рука!

00:01 / Дата
В АО «Государственный Рязанский приборный завод» провели абсолютный чемпионат корпорации «Ростех» по силе удара
Размахнись, рука!

В честь10-летия государственной корпорации «Ростех» по инициативе ее генерального директора Сергея Чемезова реализуется внутрикорпоративный проект «Ударная десятка». В соревнованиях по силе удара участвуют работники 15 филиалов госкорпорации, в том числе и Государственный Рязанский приборный ­завод.

– Предприятие сохранило лучшие спортивные традиции, – говорит генеральный директор АО «ГРПЗ» Павел Будагов. – Для привлечения к физкультуре и спорту на заводе созданы все условия. Работают спортивный клуб «Волна», спортивный комплекс «Лучезарный», база отдыха «Волна», тренажерный зал. На их базе проводятся соревнования между подразделениями АО «ГРПЗ» и организованы спортивные секции по футболу, волейболу, баскетболу, настольному теннису, атлетической гимнастике, аэробике, спортивному ориентированию, пилатесу. АО «ГРПЗ» участвует в таких крупных массовых всероссийских спортивных мероприятиях, как «Кросс нации», «Лыжня России». В этом году на зимних соревнованиях «РОСТЕХ – Российские корпоративные игры» команда предприятия завоевала Кубок «ГТО – Ростех», а в летних соревнованиях «Ростеха» команда Государственного Рязанского приборного завода выступала в пяти видах соревновательной программы и завоевала семь медалей, пять из которых золотые.

Задача участников соревнований не сложная – ударить боксерской перчаткой три раза по специальному тренажеру-силомеру, а в итоговый зачет идет лучшая попытка. Государственный Рязанский приборный завод так охотно подхватил инициативу «Ростеха», что по массовости эти соревнования могут стать, пожалуй, рекордными среди других предприятий госкорпорации. Около тысячи человек ударили по боксерской груше.

– Результаты по силе удара в городах России в среднем у мужчин 200 – 250 килограммов, у женщин – 160–200 килограммов, – рассказывает тренер московского клуба «Академия бокса», мастер спорта СССР и заслуженный тренер России по боксу Александр Белобров. – На Государственном Рязанском приборном заводе турнир организован замечательно – шоу-программа, все руководители пришли, сказали слово, сами нанесли удары. Молодцы, очень здорово! Явка хорошая, все смотрят, улыбаются, подбадривают друг друга, стараются показать высокий результат.

Удар наносит инженер Ольга Борисова. На табло загораются цифры «100». Судья вручает ударный сертификат с персональными силовыми показателями, а коллеги по цеху поздравляют участницу.

– У меня четверо детей, и это я для них стараюсь, – говорит Ольга Борисова. – Я их всех приучила к занятиям физкультурой и спортом, как меня когда-то папа поставил на лыжи в три года. Дочка Василиса занималась карате и самбо. Сейчас ей 24 года. Младшей Катюшке 10 лет, и мы с ней вместе ходим в бассейн. Сын Максим увлекается футболом, а Павел играет в баскетбол. Оба входили в сборную Рязани. На заводе условия для занятий физкультурой замечательные. Мы здесь и в теннис играем, и на лыжах бегаем, и спортивным ориентированием занимаемся. Начальство задает тон, а мы уже вслед за ним.

Каждого участника инструктируют тренеры клуба «Академия бокса». А за спиной подбадривают товарищи.

– Представьте, что вы хотите пробить мешок насквозь, – говорит Александр Белобров. – Просто представили и нанесли удар. Вот такой маленький психологический аспект помогает нанести удар вдвое сильнее. Самое главное – сжимать кулачок в конце удара. Ну и включение всех слагаемых – пятка, плечо, предплечье, кулак.

К боксерской груше подходит водитель Николай Слобожан. Руки сильные, широкую кость видно сразу. Размахнулся, ударил, и на табло загорелись цифры «447». Пока это рекорд.

– Никогда спортом не занимался, – говорит Николай Слобожан. – Так, дома для себя занимаюсь. Даже не ожидал, что такой результат будет. Рад, что принял участие в соревнованиях.

Судей удивляли не только мужчины, но и женщины. Хорошо известная в Рязани легкоатлетка, инженер-конструктор Рязанского государственного приборного завода Любовь Сычева ударила по груше и на время стала рекордсменкой, показав результат 160 килограммов.

– Не ожидала, – призналась Любовь Сычева. – Я, в основном, бегаю. Дома меня настраивала моя сестра Татьяна Сычева, мастер спорта. Здесь помогли ребята. Подсказали, что нужно в силу удара, кроме рук, еще и туловище включать. Я первая на заводе получила золотой значок ГТО. Хотелось бы поблагодарить руководство предприятия за развитие физкультуры и спорта и поддержку тех, кто активно занимается. В этом году мне помогли принять участие в легкоатлетическом марафоне «Белые ночи» в Санкт-Петербурге. У меня на счету уже пять марафонов.

Рекорд Любови Сычевой продержался недолго. Его побила и стала победительницей соревнований Маргарита Данилина (кстати, тоже инженер–конструктор), показав результат 188 килограммов. У мужчин победу одержал менеджер Даниил Шуваев (497 килограммов). На втором месте – фрезеровщик Геннадий Калинов, показавший результат 481 кг. Эта тройка лидеров отправится в Москву, на финал госкорпорации «Ростех», где для чемпионов в личном зачете учрежден денежный приз в 100 тысяч рублей, для команды – 150 тысяч рублей.

Помимо этого, руководство ГРПЗ учредило свои внутрикорпоративные награды награды: в личном зачете у мужчин и женщин за 1 место – 10 тысяч рублей, за второе – 7 тысяч рублей, за третье – 5 тысяч рублей. Приз «За волю к победе» вручен коллективу Касимовского приборного завода (филиал ГРПЗ). Еще один приз – 15 тысяч рублей – учрежден в номинации «Ударное подразделение».

Победителям заводского чемпионата есть над чем работать. Кто рассчитывает показать абсолютный рекорд, должны иметь в виду, что в этом году в Москве проводился открытый абсолютный чемпионат России по силе удара. Титул абсолютного чемпиона завоевал Дмитрий Спиричев (840 килограммов), который не просто стал первым среди всех участников турнира, но и превзошел по силе удара короля нокаутов Майка Тайсона.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 191 (5478) от 02 ноября 2017 года
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