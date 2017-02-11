Спортивный курьер

Дан старт НХЛ

В Рязанской области стартовала Ночная хоккейная лига. Ее открытие состоялось во Дворце спорта «Олимпийский». В традиционной пресс-конференции, посвященной началу очередного сезона в рязанской НХЛ, приняли участие олимпийские чемпионы Александр Якушев, Валерий Каменский, Владимир Мышкин, первый заместитель генерального директора НХЛ Дмитрий Иванов и региональный представитель Ночной хоккейной лиги в Рязанской области Олег Смирнов. В торжественной церемонии открытия сезона Ночной хоккейной лиги в Рязанской области участвовали гости – Александр Якушев, Валерий Каменский, Владимир Мышкин, Дмитрий Иванов, председатель Рязанской городской Думы Владислав Фролов, региональный министр физической культуры и спорта Сергей Икрянников, генеральный директор компаний «Автоимпорт» Олег Смирнов.

На льду «Олимпийского» были проведены два стартовых матча лиги. «Держава» и «Динамо» сыграли вничью (1:1), «Империя» победила касимовскую команду «Восход СУ-2» – 3:2. В ходе хоккейного праздника была разыграна лотерея – счастливчики стали обладателями телевизоров.

И за путевку в Лигу чемпионов

С минимальным перевесом (1:0) «Рязань-ВДВ» дома, на стадионе «Спартак», завершила матч чемпионата России по футболу среди женских клубов – против «Енисея» из Красноярска. В первом тайме никому из соперниц не удалось распечатать ворота. На 52-й минуте после навеса со штрафного Кристина Алексанян завладела мячом на вратарской площадке и послала «снаряд» в цель.

Благодаря единственному, оказавшемуся победным, голу наша дружина сравнялась по набранным очками с шедшим на втором месте столичным ЦСКА. Именно с армейскими футболистками на следующий день дома встретилась «Звезда-2005». Команда из Перми, одержав победу (1:0) и в шестой раз став чемпионкой России, проторила «дорогу» рязанкам к «серебру» и одновременно второй путевке в Лиге чемпионов. Но чтобы добиться двойного успеха, «Рязани» нужно обязательно побеждать ЦСКА 2 ноября на поле соперниц.