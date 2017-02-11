История такая, какая она есть

В Рязани отметили 100-летие Октябрьской социалистической революции

В областном театре драмы состоялось торжественное собрание, посвященное 100-летию Октябрьской социалистической революции.

В зале собрались представители трудовых коллективов, общественных организаций, политических партий, жители региона. О событиях и значении революции для нашей страны напомнил собравшимся первый секретарь Рязанского обкома КПРФ Владимир Федоткин. Заместитель председателя правительства области Сергей Филимонов зачитал приветствие губернатора Николая Любимова участникам собрания. В тексте говорится, что «революция затронула все сферы общественной жизни, стала событием переломного значения. Это история страны, больших испытаний и великих побед. Истинным патриотам наша история дорога такой, какая она есть». Сергей Филимонов пожелал всем участникам собрания мира, добра, успехов во всех начинаниях на благо великой России и Рязанской области.

Во время собрания рязанцам вручили партийные и комсомольские билеты, памятные медали ЦК КПРФ «100 лет Великой Октябрьской социалистической революции» и наградили победителей областного конкурса сочинений «Великий Октябрь – путь к новой жизни». А после этого состоялся праздничный концерт учащихся и преподавателей музыкального колледжа им. Г. и А. Пироговых, а также артистов рязанских театров.