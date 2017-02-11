лизинг
13:48 МСК
Четверг
02 / 11 / 2017
Выпуск № 191 (5478)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости / 02 ноября 2017 года
121

Победные сияют алтари

00:01 / Общество

В читальном зале Сасовской городской библиотеки № 36 состоялась творческая встреча, посвященная 405-летию освобождения Москвы от иноземных захватчиков. О судьбоносных для Отечества событиях того времени поведала заслуженный учитель школы России Анна Колошеина.

Известно, что первое народное ополчение под предводительством рязанского воеводы Прокопия Ляпунова зарождалось именно на нашей земле. После его гибели стяг освободительной борьбы с интервентами подхватило второе народное ополчение, вождями которого выступили князь Дмитрий Пожарский и земский староста Козьма Минин. В течение пяти дней, с 22 по 26 октября (по старому стилю) 1612 года, продолжались бои в древней столице государства Российского. После капитуляции вражеских гарнизонов, находившихся в Кремле и Китай-городе, Москва была освобождена войсками народного ополчения, которые шли в бой, осененные светом Казанской иконы Божией Матери.

Моленье православной синевы.
Казанская икона Божьей Матери.
Идут по грозным улицам Москвы
Своей родной земли завоеватели.
Победные сияют алтари.
Судьба страны – то площадь, то развилина.
В самодержавном отсвете зари
Идут полки Пожарского и Минина.

На творческой встрече прозвучали слова о неизбывном значении православия для укрепления государственной власти в стране, об истоках российского патриотизма.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 191 (5478) от 02 ноября 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.

Ранее по теме:

Исследуют, творят, сохраняют

Рязанские сотрудники МФЦ прошли обучение

В Рязанской области впервые вручили знак «Школьному активисту»

История такая, какая она есть
В Рязани отметили 100-летие Октябрьской социалистической революции
Вероника Шелякина
Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте в этом номере:
Общество
Главный в жизни документ
В Рязанской области стало традицией торжественно вручать паспорта юным рязанцам в канун государственных праздников
Людмила Иванова
Вести районов
Вести районов
Образование и Наука
Будущие профессионалы села
В Рязани стартовал второй учебный год «Агрошколы»
Михаил Скрипников
Общество
Целеустремленные и неравнодушные
В Рязанской области впервые вручили знак «Школьному активисту»
Людмила Иванова
Из официальных источников
Отстали от графика
Работы по капитальному ремонту Рязанского цирка планируют завершить в марте 2018 года
По материалам официального сайта Правительства области
Из официальных источников
От идеи до бизнеса
Состоялось открытие образовательного курса, организованного в рамках программы «Ты –предприниматель»
По материалам официального сайта Правительства области
Общество
Есть что посмотреть
Вопросы повышения туристской привлекательности региона обсудили на семинаре
Вероника Шелякина
Общество
Привели усадьбу в порядок
В Михайловском районе расчищают свалки и восстанавливают исторические места
Общество
Возрождая традиции
К 100-летию Рязанского высшего воздушно-десантного команд­ного училища имени генерала армии В.Ф. Маргелова возведут часовню
Акция
В семейную корзину
В Рязани вновь прошла акция «Продукты в помощь маме»
Ольга Драган
Из официальных источников
Юные таланты
Учащиеся детских школ искусств области прошли в финал всероссийского фестиваля «УНИКУМ»
По материалам официального сайта Правительства области
Город и мы. Советский район
«Ракушки» вне закона
Рязанские дворы должны быть свободны от гаражных боксов
Светлана Максимова
Город и мы. Советский район
Хроника осеннего благоустройства
Совместными усилиями жители Советского района подготовили свои дворы и скверы к приходу зимы
Светлана Максимова
Актуально
Под развалинами пирамид
Финансовые мошенники процветают благодаря нашему легковерию
Авторская колонка
Цифровая экономика – лекарство от лицемерия?
Димитрий Соколов
Дата
Размахнись, рука!
В АО «Государственный Рязанский приборный завод» провели абсолютный чемпионат корпорации «Ростех» по силе удара
Вячеслав Астафьев
Спорт
Спортивный курьер
Вячеслав Чирков
Общество
Исследуют, творят, сохраняют
Юных рязанцев наградили за интерес к родному краю
Людмила Иванова
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы