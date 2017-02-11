В читальном зале Сасовской городской библиотеки № 36 состоялась творческая встреча, посвященная 405-летию освобождения Москвы от иноземных захватчиков. О судьбоносных для Отечества событиях того времени поведала заслуженный учитель школы России Анна Колошеина.

Известно, что первое народное ополчение под предводительством рязанского воеводы Прокопия Ляпунова зарождалось именно на нашей земле. После его гибели стяг освободительной борьбы с интервентами подхватило второе народное ополчение, вождями которого выступили князь Дмитрий Пожарский и земский староста Козьма Минин. В течение пяти дней, с 22 по 26 октября (по старому стилю) 1612 года, продолжались бои в древней столице государства Российского. После капитуляции вражеских гарнизонов, находившихся в Кремле и Китай-городе, Москва была освобождена войсками народного ополчения, которые шли в бой, осененные светом Казанской иконы Божией Матери.

Моленье православной синевы.

Казанская икона Божьей Матери.

Идут по грозным улицам Москвы

Своей родной земли завоеватели.

Победные сияют алтари.

Судьба страны – то площадь, то развилина.

В самодержавном отсвете зари

Идут полки Пожарского и Минина.

На творческой встрече прозвучали слова о неизбывном значении православия для укрепления государственной власти в стране, об истоках российского патриотизма.