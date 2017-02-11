лизинг
13:47 МСК
Четверг
02 / 11 / 2017
Выпуск № 191 (5478)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости / 02 ноября 2017 года
107

Юбилейные даты

00:01 / Город и мы. Советский район
Ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла продолжают подавать пример современникам
Юбилейные даты

На территории района проживает немало достойных и уважаемых рязанцев. Каждый из них – пример гражданственности, служения Родине, самоотверженного труда. Сотрудники префектуры Советского района поддерживают тесные контакты со своими ветеранами, организовывают встречи, позволяющие передать накопленный опыт, воспоминания, живую историю страны подрастающему поколению.

Несмотря на все пережитые невзгоды, период военного лихолетья, голод, тяжелый труд, наши ветераны не утратили жизнелюбия, стойкости, всегда встречают с радостью и в добром расположении духа. С волнением и со слезами на глазах рассказывают, как тяжело было пережить тяжелое военное время, вспоминают своих друзей.

Ветераны и труженики тыла награждены многими наградами, и в послевоенные годы они трудились на благо Родины, воспитали детей, заботятся о внуках. Сегодня они продолжаю принимать награды и поздравления, празднуя юбилейные даты со дня своего рождения.

В октябре этого года 90-й день рождения отметила труженица тыла Нина Васильевна Соловьева. Трудовой путь Нина Васильевна начала еще во время войны в Ленинградской области, в мирное время трудилась бухгалтером, затем контролером-ревизором. И сейчас Нина Васильевна очень доброжелательна и гостеприимна, самостоятельно ведет свое хозяйство, беспокоится за близких.

Гостей в день своего 90-летия недавно принимала труженица тыла, ветеран труда Мария Сергеевна Пришвина. По словам ее друзей и близких, рязанку отличают жизнерадостность, оптимизм, доброжелательность.

Представители префектуры и Совета ветеранов Советского района пожелали ветеранам здоровья, сил, радости, выразили благодарность за самоотверженный труд и вручили поздравления от Президента РФ Владимира Путина и памятные подарки.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 191 (5478) от 02 ноября 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.
Юные таланты
Учащиеся детских школ искусств области прошли в финал всероссийского фестиваля «УНИКУМ»
По материалам официального сайта Правительства области
«Ракушки» вне закона
Рязанские дворы должны быть свободны от гаражных боксов
Светлана Максимова
Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте в этом номере:
Общество
Главный в жизни документ
В Рязанской области стало традицией торжественно вручать паспорта юным рязанцам в канун государственных праздников
Людмила Иванова
Вести районов
Вести районов
Образование и Наука
Будущие профессионалы села
В Рязани стартовал второй учебный год «Агрошколы»
Михаил Скрипников
Общество
Целеустремленные и неравнодушные
В Рязанской области впервые вручили знак «Школьному активисту»
Людмила Иванова
Из официальных источников
Отстали от графика
Работы по капитальному ремонту Рязанского цирка планируют завершить в марте 2018 года
По материалам официального сайта Правительства области
Из официальных источников
От идеи до бизнеса
Состоялось открытие образовательного курса, организованного в рамках программы «Ты –предприниматель»
По материалам официального сайта Правительства области
Общество
Есть что посмотреть
Вопросы повышения туристской привлекательности региона обсудили на семинаре
Вероника Шелякина
Общество
Привели усадьбу в порядок
В Михайловском районе расчищают свалки и восстанавливают исторические места
Общество
Возрождая традиции
К 100-летию Рязанского высшего воздушно-десантного команд­ного училища имени генерала армии В.Ф. Маргелова возведут часовню
Акция
В семейную корзину
В Рязани вновь прошла акция «Продукты в помощь маме»
Ольга Драган
Из официальных источников
Юные таланты
Учащиеся детских школ искусств области прошли в финал всероссийского фестиваля «УНИКУМ»
По материалам официального сайта Правительства области
Город и мы. Советский район
Хроника осеннего благоустройства
Совместными усилиями жители Советского района подготовили свои дворы и скверы к приходу зимы
Светлана Максимова
Актуально
Под развалинами пирамид
Финансовые мошенники процветают благодаря нашему легковерию
Авторская колонка
Цифровая экономика – лекарство от лицемерия?
Димитрий Соколов
Дата
Размахнись, рука!
В АО «Государственный Рязанский приборный завод» провели абсолютный чемпионат корпорации «Ростех» по силе удара
Вячеслав Астафьев
Спорт
Спортивный курьер
Вячеслав Чирков
Общество
Исследуют, творят, сохраняют
Юных рязанцев наградили за интерес к родному краю
Людмила Иванова
Актуально
История такая, какая она есть
В Рязани отметили 100-летие Октябрьской социалистической революции
Вероника Шелякина
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы