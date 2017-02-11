Ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла продолжают подавать пример современникам

На территории района проживает немало достойных и уважаемых рязанцев. Каждый из них – пример гражданственности, служения Родине, самоотверженного труда. Сотрудники префектуры Советского района поддерживают тесные контакты со своими ветеранами, организовывают встречи, позволяющие передать накопленный опыт, воспоминания, живую историю страны подрастающему поколению.

Несмотря на все пережитые невзгоды, период военного лихолетья, голод, тяжелый труд, наши ветераны не утратили жизнелюбия, стойкости, всегда встречают с радостью и в добром расположении духа. С волнением и со слезами на глазах рассказывают, как тяжело было пережить тяжелое военное время, вспоминают своих друзей.

Ветераны и труженики тыла награждены многими наградами, и в послевоенные годы они трудились на благо Родины, воспитали детей, заботятся о внуках. Сегодня они продолжаю принимать награды и поздравления, празднуя юбилейные даты со дня своего рождения.

В октябре этого года 90-й день рождения отметила труженица тыла Нина Васильевна Соловьева. Трудовой путь Нина Васильевна начала еще во время войны в Ленинградской области, в мирное время трудилась бухгалтером, затем контролером-ревизором. И сейчас Нина Васильевна очень доброжелательна и гостеприимна, самостоятельно ведет свое хозяйство, беспокоится за близких.

Гостей в день своего 90-летия недавно принимала труженица тыла, ветеран труда Мария Сергеевна Пришвина. По словам ее друзей и близких, рязанку отличают жизнерадостность, оптимизм, доброжелательность.

Представители префектуры и Совета ветеранов Советского района пожелали ветеранам здоровья, сил, радости, выразили благодарность за самоотверженный труд и вручили поздравления от Президента РФ Владимира Путина и памятные подарки.