«Ракушки» вне закона

Рязанские дворы должны быть свободны от гаражных боксов

«От родителей мне достался металлический гараж-«ракушка», который стоит в нашем дворе. Управляющая компания прислала мне уведомление о том, что я должна убрать бокс с дворовой территории. Правомерно ли это требование?

Светлана М., улица Фурманова»

Отвечают в префектуре Советского района:

– Для того, чтобы жить в городе было комфортно, уютно, разработаны и утверждены городской Думой Правила благоустройства, которые предписывают обустройство парковок и гаражей в специально отведенных для этого местах. Если у владельца «ракушки» нет документов, разрешающих установку гаражного бокса в том месте, где он расположен, то, безусловно, необходимо такой гараж демонтировать. При этом первоочередному демонтажу подлежат металлические гаражи, установленные в охранных зонах городских инженерных сетей, в недопустимой близости от земельных участков детских дошкольных учреждений и общеобразовательных школ, в местах, где установка гаражной конструкции создает препятствия проезду специального транспорта (противопожарного, скорой помощи, инкассации и др.), не позволяет оперативно проводить ремонтные и аварийные работы, связанные с обеспечением жизнедеятельности населения, в скверах, на газонах, на внутриквартальных дорогах, в недопустимой близости от жилых домов или в зонах перспективного строительства.