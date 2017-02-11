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Выпуск № 191 (5478)
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Главная страница / Рязанские новости / 02 ноября 2017 года
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«Ракушки» вне закона

00:01 / Город и мы. Советский район
Рязанские дворы должны быть свободны от гаражных боксов
«Ракушки» вне закона

«От родителей мне достался металлический гараж-«ракушка», который стоит в нашем дворе. Управляющая компания прислала мне уведомление о том, что я должна убрать бокс с дворовой территории. Правомерно ли это требование?

 

Светлана М., улица Фурманова»

 

Отвечают в префектуре Советского района:

– Для того, чтобы жить в городе было комфортно, уютно, разработаны и утверждены городской Думой Правила благоустройства, которые предписывают обустройство парковок и гаражей в специально отведенных для этого местах. Если у владельца «ракушки» нет документов, разрешающих установку гаражного бокса в том месте, где он расположен, то, безусловно, необходимо такой гараж демонтировать. При этом первоочередному демонтажу подлежат металлические гаражи, установленные в охранных зонах городских инженерных сетей, в недопустимой близости от земельных участков детских дошкольных учреждений и общеобразовательных школ, в местах, где установка гаражной конструкции создает препятствия проезду специального транспорта (противопожарного, скорой помощи, инкассации и др.), не позволяет оперативно проводить ремонтные и аварийные работы, связанные с обеспечением жизнедеятельности населения, в скверах, на газонах, на внутриквартальных дорогах, в недопустимой близости от жилых домов или в зонах перспективного строительства.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 191 (5478) от 02 ноября 2017 года
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