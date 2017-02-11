Хроника осеннего благоустройства

Совместными усилиями жители Советского района подготовили свои дворы и скверы к приходу зимы

Не все любят субботники, но все не любят грязь во дворе, не любят смотреть в окно, когда там неприятный вид. Поэтому не было ни одного выходного дня с момента начала в Рязани месячника осеннего благоустройства, когда горожане не вышли бы на запланированную уборку территорий областного центра. За прошедшие почти полтора месяца субботники прошли в каждом дворе, жители постарались навести порядок в каждом уголке Советского района.

Цветник уснул до весны

Жители дома 19 корпус 1 по улице Быстрецкой, чей двор славится на весь город ландшафтным оформлением и обилием цветов, к осеннему благоустройству подошли очень ответственно. За несколько субботников убрали листву, спилили высохшие ветви деревьев и кустарников, привели в порядок придомовую территорию. Планов по дальнейшему благоустройству придомовой территории у этих творческих людей очень много. Но пока главной задачей для них было подготовить все растения к зимовке, чтобы они могли уже ранней весной радовать жильцов своим цветением. Этим и занимались жители в последние октябрьские дни.

Ручей – общая гордость

В областном центре немало прудов, рек, ручьев. Каждый природный водоем представляет особую ценность для рязанцев. Городские водные объекты оздоравливают среду, очищают воздух, привлекают птиц. Подготовить их к зимовке – ответственная задача. Сотрудники префектуры района, дирекции благоустройства города, управляющей компании «Жилсервис» и жители дома №44 по улице Кальной расчистили от сезонного (и не только) мусора территорию вдоль ручья Быстрец. Общими усилиями было вывезено более 5 кубометров сухих веток, листьев, бытовых отходов!

В Солотче высадили деревья

В прошедшие выходные сотрудники дома-музея И.П. Пожалостина, школы №32, детского сада №82, Солотчинской школы-интерната для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Солотчинского детского санатория памяти В.И. Ленина, а также жители индивидуальной жилой застройки вышли на очередной субботник. На территориях лесного массива и около организаций были высажены деревья и кустарники, убрана опавшая листва. В субботнике принимали участие более 100 человек, собрано около 50 куб.м мусора, 20 куб.м веток.

ТОС «Комфорт» объединило горожан

В выходные, 14 и 15 октября, ТОС «Комфорт», объединившее жителей домов 50 по ул. Горького и 86 по ул. Введенской, провело субботники. Активисты общественного самоуправления убирали территорию от мусора и листвы, высаживали кустарники. На работы по благоустройству вышли все поколения жителей.

Курсанты вышли на помощь

Учащиеся Академии права и управления ФСИН РФ не случайно вызвались навести порядок в Лесопарке. Дело в том, что на аллеях парка проходит большинство занятий по физической культуре, здесь курсанты бегают кроссы, разминаются на турниках спортплощадки на берегу Орехового озера. «Захватив» территории Торгового городка, улиц Свободы и Фурманова, 90 курсантов юридического факультета Академии собрали около 100 мешков мусора.

– Горожане ударно потрудились в этот период осеннего благоустройства. Все вместе – активисты территорий общественного самоуправления, сотрудники предприятий района, студенты вузов, расположенных на территории префектуры, даже воспитанники детских садов – подготовили наш общий дом к зиме. Мы не только убирали мусор, опавшие листья. Значительно обновлен зеленый фонд района, высажены новые кустарники и деревья; обновлено оформление бордюров, где-то покрашено оборудование детских площадок, подготовлены к зиме хоккейные коробки и многое другое. Кроме того, что мы навели чистоту на улицах и дворах города, благодаря прошедшему субботнику мы, жители района, сблизились, лучше узнали друг друга, стали сплоченнее, что не менее важно, чем внешнее благоустройство, – отметили в префектуре района.

Юные рязанцы не остались в стороне

Субботники по санитарной уборке территории проведены во всех 18 муниципальных детских садах Советского района. Работы по уборке опавшей листвы, обрезке кустарников, побелке деревьев и бордюров продолжаются. Воспитанники детских садов помогают взрослым в уборке территории.