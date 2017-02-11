Под развалинами пирамид

Финансовые мошенники процветают благодаря нашему легковерию

В течение многих лет самыми популярными способами сбережения средств оставались банковские вклады (в настоящее время общий объем депозитов в банках превышает 20 трлн. рублей), покупка недвижимости и валюты. Но все они в последнее время теряют свою привлекательность. Естественно, люди начинают искать более доходные инструменты.

Такие инструменты – и они вполне законные – есть. Например, облигации федерального займа, паевые инвестиционные фонды, инвестиционные монеты, драгоценные металлы. Можно открыть индивидуальный инвестиционный счет в брокерской компании и сверх финансового результата от проводимых сделок с ценными бумагами получать налоговый вычет (13% в год). А можно вложить свои сбережения в микрофинансовую организацию или в кредитный потребительский кооператив. Ставки здесь выше, чем в банках. Конечно, есть и ограничения. Например, право привлекать денежные средства граждан «с улицы» имеют только микрофинансовые компании (МФК). Микрокредитные компании (МКК) могут привлекать средства только своих учредителей, а кредитные потребительские кооперативы – только своих членов (пайщиков).

Не надо забывать: чем более доходным кажется финансовое предложение – тем оно рискованнее. При этом все вложения, кроме банковских вкладов, не гарантируются государственной системой страхования вкладов.

Вы встречаете назойливую рекламу организации с удивительно знакомым именем, которая обещает высокую доходность на ваши вложения, – 20 – 30% годовых или даже более того. Организация утверждает, что знает секрет такой небывалой в наши дни доходности – некие «инновационные продукты, не имеющие аналогов». И даже готова поделиться с вами этим секретом и будущей прибылью.

А ведь перед нами одна из многих финансовых пирамид, выплачивающих деньги вкладчикам из средств все новых и новых клиентов. Наиболее характерными признаками таких пирамид как раз и являются маскировка под известные финансовые организации, обещания высокой доходности, рассказы об «уникальных продуктах» и неправомерное использование государственных символов. Кстати, в результатах поисковых запросов в Интернете о вложении средств компании с признаками «финансовых пирамид» занимают видное место.

Как избежать опасности и вовремя отказаться от заманчивого предложения, которое неизбежно приведет к потере ваших денег? Прежде всего, соберите максимум сведений об организации, в которую планируете вложить свои накопления. По закону принимать денежные средства от населения для осуществления финансовых операций могут лишь компании, обладающие необходимыми лицензиями. Например, вклады могут открывать только банки!

В 2015 году Банком России совместно с правоохранительными органами в стране было выявлено около 200 финансовых пирамид, в прошлом году – около 180, а за первое полугодие текущего – порядка 70. Кстати, нелишне напомнить, что в марте 2016 года в нашей стране была введена уголовная ответственность за организацию финансовых пирамид. В качестве наказания установлены весомые штрафы, многолетние принудительные работы либо лишение свободы на срок до 6 лет.

«Мы отмечаем, что «время жизни» финпирамиды сократилось, потому что повысилась скорость оперативного реагирования, – отмечает управляющий Отделением по Рязанской области ГУ Банка России по Центральному федеральному округу Сергей Кузнецов. – Если год – два назад в среднем мошенникам удавалось действовать от 7 до 10 месяцев, то сейчас этот показатель составляет не более одного квартала». И все же финансовые потери граждан исчисляются миллиардами рублей.

В 2014 году в нашем регионе была пресечена деятельность КПК, привлекавшего денежные средства граждан под высокие проценты. По фактам мошенничества были возбуждены уголовные дела. Согласно данным полиции, руководители кооператива учредили более 20 отделений и филиалов на территории 14 субъектов Российской Федерации, в основном в ЦФО. Данный КПК привлекал деньги граждан под предлогом выплат высоких дивидендов, сообщая пайщикам заведомо ложные сведения о том, что их личные сбережения, помещенные в КПК, застрахованы. Жертвами кооператива стали более 2000 граждан. Совокупный ущерб превысил 100 миллионов рублей. По данному факту Следственной частью УМВД России по Рязанской области было возбуждено 14 уголовных дел по фактам мошенничества в особо крупном размере, организации преступного сообщества.

Если человек оказался жертвой финансовой пирамиды, необходимо обратиться с заявлением в полицию.

По материалам Отделения по Рязанской области ГУ Банка России

по Центральному федеральному округу