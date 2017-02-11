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Главная страница / Рязанские новости / 02 ноября 2017 года
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Цифровая экономика – лекарство от лицемерия?

00:01 / Авторская колонка
Цифровая экономика – лекарство от лицемерия?

В столице началась подготовка к новогодним праздникам. Сообщается, что город дополнительно украсят 20 млн. светодиодов и по новогоднему сиянию Москву можно будет увидеть из космоса. Теперь даже ночью в городе никто не заблудится. Легче потеряться в столичной подземке – там ввели новую систему навигации. С табло и указателей, подвешенных к потолку, исчезли названия всех станций. Остались конечные или соседние. А кое-где и вовсе написано: «в центр» и «на юг». Пассажиры, видимо, должны повиноваться неким инстинктам, которые есть у пернатых. И либо ориентироваться по сторонам света, либо пользоваться какой-нибудь навигацией, установленной в смартфоне. Не для разработчиков ли специальных приложений задуман весь этот новый порядок, хотя к нему просится другое название – глобальная дезориентация.

Поэтому – крепче вцепись, дорогой товарищ, в свой сотовый телефон. Он тебе и помощник, и собеседник, и надежный проводник!

Цифровые технологии позволяют мгновенно измерять настроение общественного мнения. Одна компания провела интернет-опрос на тему, кто достоин звания национального супергероя. Вся тройка лидеров сгруппировалась вокруг одной, общей для них, черты характера: «Вот я покажу вам кузькину мать!» Первое место – Данила Багров (фильм «Брат»), второе – Илья Муромец (сказка), третий – Глеб Жеглов («Место встречи изменить нельзя»). При дальнейшем развитии цифровой среды, я думаю, с такой же легкостью и прямотой мы будем выбирать лидеров на всенародном голосовании – никаких походов на избирательные участки, подсчета бюллетеней. Вошел в личный кабинет, получил разовый пароль, поставил галочку – и все дела.

Цифровизация должна устранить ненужное посредничество и прибавить честности, а иначе какой в ней смысл.

Нельзя строить цифровую экономику и жить двойными стандартами. Цена товаров в интернет-магазинах должна быть ниже, чем на прилавках. Но в России мы сплошь и рядом видим ситуацию противоположную. Аппетиты интернет-ритейла не знают меры, и одну и ту же вещь мы покупаем в магазине и в сети по одинаковой цене. Логистика что ли, у нас хромает?

Вот создатель крупнейшего в мире китайского интернет-магазина «Алибаба» Джек Ма, принявший участие в недавнем российском форуме «Открытые инновации», сумел завоевать российский рынок. Но кого-то берут «завидки». Решается вопрос о снижении порога беспошлинного ввоза в страну товаров, купленных в иностранных интернет-магазинах, из-за чего посылочки заметно подорожают. Когда конкурировать по цене и качеству не получается, начинается неловкое администрирование, приводящее к серым схемам, новому росту цен и опустошению кошельков обычных покупателей.

Как совместить эту привычку с заявлением Дмитрия Медведева на том же форуме: «В цифровых технологиях трудно кого-то ограничить, в этом преимущество глобального мира»?

Может, и криптовалюты возникли именно по этой причине – как реакция на ложь разных экономик и финансово-кредитных политик в глобальном масштабе? Известно же, на чем держится сила доллара – на военной мощи и политическом влиянии США. Вот мы и наблюдаем эмиссию и сумасшедший рост котировок альтернативных виртуальных денег. Кстати, не такие уж они и виртуальные – их выпуск регулируется математическими законами, а не прихотью Центробанков. Россия тоже заявила, что будет выпускать свой крипторубль, если определение «свой» вообще допустимо к наднациональным денежным единицам.

Ну а накопительные баллы на дисконтных картах, всякие возвраты на карточки после покупки в определенных торговых точках – разве это не квазиденьги, использующиеся уже не один год? Их задача – постараться привязать клиента к определенному кругу поставщиков товаров и услуг.

Кому-то, возможно, цифровизация покажется удобным заменителем свободы, существующей в допустимых рамках программного обеспечения. Кто-то видит в ней преодоление отживших форм избыточного государственного администрирования, рождение новых обществ, где появится больше саморегулируемых механизмов. Что победит – глобальная свобода или всеобъемлющий контроль, пока неясно. Но не зря народ голосует он-лайн за Данилу Багрова, с его вечным афоризмом: «Сила в правде».

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 191 (5478) от 02 ноября 2017 года
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