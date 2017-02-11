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Главная страница / Рязанские новости / 02 ноября 2017 года
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Целеустремленные и неравнодушные

00:01 / Общество
В Рязанской области впервые вручили знак «Школьному активисту»
Автор фото: Александр Королев | Целеустремленные и неравнодушные
Фото: Александр Королев.

Региональную награду получили вчера около полусотни учеников из школ Рязани и районов области. Торжественная церемония прошла в правительстве области.

Знак «Школьному активисту» – это абсолютно новая региональная награда, утвержденная в августе этого года. Она присуждается школьникам, которые занимают активную жизненную позицию, участвуют в общественной жизни школы, города и области.

Сегодня такие знаки «Школьному активисту» вручались впервые. Активных школьников и их родителей приветствовал губернатор Николай Любимов.

– Вы заслужили эти знаки своей активной жизненной позицией. Ваш позитивный настрой, стремление сделать как можно больше добрых и полезных дел заслуживают поддержки. В том числе, в виде вот таких поощрений со стороны власти. И мы, и родители, и учителя – вся Рязанская область будет еще не раз гордиться вашими замечательными поступками и личными победами, – сказал, обращаясь к ребятам, глава региона.

Вручая ребятам награды, он пожелал им интересных проектов, хорошей учебы и больших успехов в дальнейшей жизни.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 191 (5478) от 02 ноября 2017 года
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