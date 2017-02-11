Целеустремленные и неравнодушные

В Рязанской области впервые вручили знак «Школьному активисту»

Региональную награду получили вчера около полусотни учеников из школ Рязани и районов области. Торжественная церемония прошла в правительстве области.

Знак «Школьному активисту» – это абсолютно новая региональная награда, утвержденная в августе этого года. Она присуждается школьникам, которые занимают активную жизненную позицию, участвуют в общественной жизни школы, города и области.

Сегодня такие знаки «Школьному активисту» вручались впервые. Активных школьников и их родителей приветствовал губернатор Николай Любимов.

– Вы заслужили эти знаки своей активной жизненной позицией. Ваш позитивный настрой, стремление сделать как можно больше добрых и полезных дел заслуживают поддержки. В том числе, в виде вот таких поощрений со стороны власти. И мы, и родители, и учителя – вся Рязанская область будет еще не раз гордиться вашими замечательными поступками и личными победами, – сказал, обращаясь к ребятам, глава региона.

Вручая ребятам награды, он пожелал им интересных проектов, хорошей учебы и больших успехов в дальнейшей жизни.