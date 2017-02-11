Отстали от графика

Работы по капитальному ремонту Рязанского цирка планируют завершить в марте 2018 года

На совещании с участием руководителей министерства строительного комплекса региона, областного министерства культуры и туризма, представителей ФКП «Росгосцирк» и подрядной организации было отмечено, что в течение летних месяцев работы по капремонту Рязанского цирка велись со значительным отставанием от графика.

Реконструкция в назначенный срок закончена быть не может из-за корректировки проектной документации и большого объема невыполненных работ.

В связи с этим губернатор области Николай Любимов обратился к министру культуры РФ Владимиру Мединскому с просьбой взять на контроль выполнение работ по капремонту здания цирка. «Цирк расположен в историческом центре города Рязани, на территории, которая находится на пути популярных туристических маршрутов, является самым посещаемым объектом культуры не только Рязанской области, но и близлежащих регионов. В настоящее время выполнение работ ведется крайне низкими темпами и недостаточным количеством рабочих, со значительным отставанием от графика, что в очередной раз приведет к его срыву», – говорится, в частности, в письме.

В ответе на имя главы региона сказано, что работы по объекту «Рязанский государственный цирк» взяты Министерством культуры РФ на особый контроль, организованы ежедневные совещания по проведению капремонта.