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Главная страница / Рязанские новости / 02 ноября 2017 года
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От идеи до бизнеса

00:01 / Из официальных источников
Состоялось открытие образовательного курса, организованного в рамках программы «Ты –предприниматель»

В курсах приняли участие представители Гарантийного фонда Рязанской области, молодежного правительства региона, предприниматели и студенты. Образовательные курсы организованы для молодежи в возрасте от 18 до 30 лет, которые планируют в перспективе открыть свое дело. В ходе обучения студенты и молодые специалисты ознакомятся с основами предпринимательской деятельности, профильными юридическими вопросами, научатся разрабатывать собственные бизнес-планы. Состоятся тренинги, встречи с успешными предпринимателями, пройдет конкурс бизнес-проектов. Предполагается, что в целом курсы посетят свыше 200 человек. По завершении им будут вручены сертификаты о прохождении обучения.

Образовательный курс «От идеи до бизнеса» проводится в области регулярно с целью обучения молодежи основам предпринимательской деятельности. По мнению губернатора Николая Любимова, малые и средние предприятия являются важнейшей частью экономики региона. «Малый бизнес дает рабочие места и стабильный заработок почти трети работоспособного населения Рязанской области, обеспечивая более 35 процентов валового регионального продукта», – сказал Николай Любимов.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 191 (5478) от 02 ноября 2017 года
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