Вопросы повышения туристской привлекательности региона обсудили на семинаре

В областной библиотеке имени Горького состоялся практический семинар по вопросам повышения туристской привлекательности и продвижения туристских ресурсов региона. В нем принимают участие сотрудники администраций муниципальных образований области, предприятий туристской индустрии, туристских информационных центров.

Ведущая семинара Ольга Чередниченко – практикующий travel-журналист, автор путеводителей по городам России и мира. Участники семинара получили навыки написания интересных и качественных пресс-релизов о предстоящих событиях в их районе, рассмотрели вопросы продвижения туристических объектов в Интернете, в частности, с помощью социальных сетей. В программе семинара – изучение инновационных маркетинговых технологий, направленных на привлечение туристов в музеи, тренинги и мастер-классы по использованию на практике полученных знаний.

– В регионе есть что посмотреть. Например, недавно в нашем городе открылся музей истории рязанского леденца «Сахаровар», который активно принимает туристов. Этот объект мы уже включили в информационный тур для российских туроператоров, который сделали в сентябре. Мы стараемся, чтобы в музеях были программы для всех целевых аудиторий, – говорит Елена Маторина, начальник отдела развития туризма министерства культуры и туризма области. – В основном туристы приезжают к нам из соседних областей. Благодаря появлению туристско-информационных центров в регионе увеличился поток индивидуальных туристов. Они с интересом посещают Рязань, Скопин, Шилово.

С каждым годом все больше и больше туристов приезжают в Касимов – один из самых популярных малых исторических городов России.

– Увеличение турпотока мы видим по количеству автобусов в Касимове в выходные дни. Наш город посещает более 60 тысяч туристов в год. Для нас это большая цифра. За последние два года выросло количество туристов в зимние праздники. В день бывает до 10 экскурсионных автобусов, – говорит Ольга Туркина, руководитель Касимовского центра туризма.