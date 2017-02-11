Привели усадьбу в порядок

В Михайловском районе расчищают свалки и восстанавливают исторические места

По данным министерства природопользования, в регионе 150 свалок, обнаруженных сотрудниками экологического надзора и занесенных в интерактивную экологическую карту Рязанской области. Одна из них, находившаяся в деревне Киндяково, ликвидирована совместными усилиями сельских жителей, активистов партии «Единая Россия», волонтеров, представителей молодежных и общественных организаций. Вместе с ними, вооружившись граблями и лопатами, на расчистке мусорных завалов работали члены исполкома Рязанского регионального отделения ОНФ и сотрудники министерства природопользования Рязанской области.

Киндяково когда-то было усадьбой тайного советника Сергея Платоновича Голубцова, врача, гражданина, деятельного участника рязанского ополчения в Крымской войне 1853-1856 гг. Его имение окружали дивные липовые и дубовые аллеи, каскады прудов, росли декоративные деревья и кустарники. В советское время там была больница, детский санаторий, в годы войны – военный госпиталь. Сейчас на территории парка находится захоронение красноармейца Василия Ермолаевича Иванова, погибшего 9 декабря 1941 года при освобождении Михайлова, уроженца Курской области.

За последние десятилетия здания двухэтажного дома и дворовых построек обветшали и пришли в полную негодность, парковые дорожки заросли, деревья засохли и попадали. На этом месте возникла свалка, о ней активистам Общероссийского народного фронта сообщили местные жители, ратующие за восстановление уникального культурно-исторического комплекса.

– Наша цель – убрать родную землю от мусора и хлама, сохранить ее первозданность и уникальность, оставить будущим поколениям чистую природу, – пояснил активист Рязанского отделения ОНФ Александр Кривов. – В рамках реализации федеральной программы «Генеральная уборка» мы выезжаем в разные места нашего региона и наводим порядок на захламленной территории. Были в Касимовском районе, Шиловском, Спасском, Рязанском. Сегодня убираем знаковое место – имение Голубцовых.

На субботнике были активисты «Молодой гвардии». Они собирали мусор, складировали его в полиэтиленовые пакеты. Мужчины опиливали деревья, кустарники. Работала тяжелая техника: бульдозеры и трактора-по­грузчики.

Погода в этот день была прекрасной, небо прояснилось, выглянуло солнышко. В перерывах между уборкой желающие могли отведать ароматный травяной чай из самовара, попробовать грушевое варенье и цветочный мед.

– Чаще надо проводить такие мероприятия, – сказал участник субботника, инспектор госохотнадзора Алексей Фомичев. – И не только заниматься уборкой и расчисткой мусорных завалов, но и пропагандировать бережное и ответственное отношение к родной природе.

Александр Федосеев