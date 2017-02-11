Возрождая традиции

К 100-летию Рязанского высшего воздушно-десантного команд­ного училища имени генерала армии В.Ф. Маргелова возведут часовню

Часовня будет построена в честь святого великомученика Георгия Победоносца. Инициатором создания часовни выступил региональный фонд содействия развитию Рязанского высшего воздушно-десантного училища имени генерала армии В.Ф. Маргелова.

Верующие военнослужащие поддержали эту идею. Часовню решили построить на месте, где в период с 1693 до 1695 года действовала церковь во имя Владимирской иконы Божьей Матери. Она была разрушена столетие назад. Часовня будет носить имя святого Георгия Победоносца, покровителя русского воинства. Работы по возведению постройки начались еще летом 2017 года, а в конце октября состоялась символическая закладка первого камня.

На торжествах присутствовали командование и работники училища, курсанты РВВДКУ имени генерала армии В.Ф. Маргелова. Чин закладки совершил митрополит Рязанский и Михайловский Марк. Он поздравил всех собравшихся с этим событием и выразил надежду на то, что работы завершатся в срок. Символический камень в фундамент будущей часовни заложили начальник училища генерал-майор Алексей Рагозин, заместитель начальника училища по воздушно-десантной подготовке Игорь Бортан и митрополит Рязанский и Михайловский Марк. Строительство часовни завершится к ноябрю 2018 года, когда десантное училище будет отмечать свой столетний юбилей.

Инна Кочубей