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Главная страница / Рязанские новости / 02 ноября 2017 года
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В семейную корзину

00:01 / Акция
В Рязани вновь прошла акция «Продукты в помощь маме»

В комплексном центре социального обслуживания населения «Семья» многодетным семьям и семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, выдавали наборы из молочных продуктов (творожки, йогурты, молочные десерты, сметана). Состав наименований варьируется в зависимости от количества детей в семье и их возраста.

Напомним, что акция «Продукты в помощь маме» стала уже традиционной и проводится один раз в три недели. На этот раз продуктовые наборы получили семьсот семей, проживающих в Рязани.

Акция «Продукты в помощь маме» инициирована российским банком еды «Фонд продовольствия «Русь». Он напрямую работает с производителями и поставщиками молочных продуктов, совместно с Ассоциацией уполномоченных по правам ребенка. В настоящее время ведутся переговоры с фондом «Русь» и другими благотворителями о возможности расширить акцию и распространить ее в том числе и на жителей районов области.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 191 (5478) от 02 ноября 2017 года
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