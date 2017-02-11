В семейную корзину

В Рязани вновь прошла акция «Продукты в помощь маме»

В комплексном центре социального обслуживания населения «Семья» многодетным семьям и семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, выдавали наборы из молочных продуктов (творожки, йогурты, молочные десерты, сметана). Состав наименований варьируется в зависимости от количества детей в семье и их возраста.

Напомним, что акция «Продукты в помощь маме» стала уже традиционной и проводится один раз в три недели. На этот раз продуктовые наборы получили семьсот семей, проживающих в Рязани.

Акция «Продукты в помощь маме» инициирована российским банком еды «Фонд продовольствия «Русь». Он напрямую работает с производителями и поставщиками молочных продуктов, совместно с Ассоциацией уполномоченных по правам ребенка. В настоящее время ведутся переговоры с фондом «Русь» и другими благотворителями о возможности расширить акцию и распространить ее в том числе и на жителей районов области.