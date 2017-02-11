Юные таланты

Учащиеся детских школ искусств области прошли в финал всероссийского фестиваля «УНИКУМ»

Всероссийский фестиваль юных художников «УНИКУМ» – это культурно-просветительская акция для одаренных детей, которая организуется при поддержке Министерства культуры РФ ежегодно. Тема 2017 года – новое в жизни российских регионов глазами юных художников и фотохудожников. В числе главных задач фестиваля – выявление и поддержка юных талантов, развитие и популяризация детского художественного творчества, повышение его уровня и качества, пробуждение интереса к историко-культурному наследию родного края.

В финальном творческом соревновании, которое пройдет в Санкт-Петербурге с 14 по 17 ноября, примут участие юные художники и фотографы из разных регионов России, в том числе Рязанской области. Это победители регионального и второго (заочного) этапа всероссийского фестиваля – воспитанница Сапожковской детской школы искусств Стелла Земскова с работой «Одиночество Севера. Музыка варгана» и учащаяся детской художественной школы № 1 г. Рязани Елизавета Щербакова с работой «Сувенирный комплект «Рязанские напевы».

По словам губернатора Николая Любимова, создание условий для всестороннего развития детей, творческого роста молодежи является одной из приоритетных задач, и работа в этом направлении обязательно продолжится. «Главное, чтобы у детей были возможности заниматься творчеством, приобщаться к искусству, участвовать в конкурсах, где можно раскрыть свой потенциал, приобрести полезный опыт для успешного развития в дальнейшем», – сказал губернатор.

На всероссийский конкурс принимались работы в трех номинациях: изобразительное, декоративно-прикладное и фотоискусство. В целом в региональном этапе «УНИКУМа» приняли участие 56 учащихся из 14 детских художественных школ и художественных отделений детских школ искусств региона. Семь работ рязанцев были направлены в оргкомитет фестиваля для участия во втором этапе.