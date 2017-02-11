Главный в жизни документ

В Рязанской области стало традицией торжественно вручать паспорта юным рязанцам в канун государственных праздников

В преддверии Дня народного единства в правительстве области 45 подросткам вручили их первые паспорта. Церемония вручения состоялась в рамках областного этапа традиционной гражданско-патриотической акции «Мы – граждане России».

Участниками церемонии стали ребята из 9 муниципалитетов области – Михайловского, Пителинского, Пронского, Путятинского, Ряжского, Рыбновского, Рязанского и Сапожковского районов и города Рязани. Среди школьников – отличники учебы, волонтеры, спортсмены, активисты детских и молодежных объединений, участники социально значимых акций.

Первый главный документ подросткам вручил губернатор Николай Любимов. Он напомнил ребятам о смысле наступающего праздника – Дня народного единства и выразил уверенность, что юноши и девушки растут настоящими патриотами своей Родины. Глава региона призвал школьников бережно относиться к паспорту, ведь в нем фиксируются самые важные события в жизни человека – прохождение военной службы, вступление в брак, рождение детей.

– Уверен, что ваша энергия и способность добиваться поставленных целей всегда будут востребованы. Вы уже успели продемонстрировать свою гражданскую позицию. Желаю быть настоящими патриотами России, гордиться своим паспортом, рязанским краем и страной. И пусть в каждом месте, куда направит жизненный путь, у вас никогда не гаснет огонь в глазах. Глядя на вас, я спокоен за будущее Рязанской области, – сказал Николай Любимов.

Восьмиклассница Рыбновской школы № 1 Анастасия Клюева – одна их тех, кому посчастливилось получить паспорт в торжественной обстановке. Девушка – отличница учебы, демонстрирует успехи на различных предметных олимпиадах, где занимает первые и вторые места, активно участвует в движении «Юнармия». Она признается, что пока взрослой осознает себя с трудом. Однако планы у Анастасии уже вполне серьезные – свое будущее она намерена связать с военной службой.

Напомним, акция «Мы – граждане России» проходит в Рязанской области с 2002 года. Вручение паспортов 14-летним подросткам традиционно проходит в торжественной обстановке и приурочивается к государственным праздникам.

Николай Любимов,

губернатор Рязанской области:

– День народного единства служит напоминанием о том, что все мы – граждане великой страны со славной историей. А наша Рязанская область – это многонациональный край, в котором издавна сложились традиции добрососедских отношений между многочисленными народами, проживающими на его территории.