лизинг
13:48 МСК
Четверг
02 / 11 / 2017
Выпуск № 191 (5478)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости / 02 ноября 2017 года
136

Главный в жизни документ

00:01 / Общество
В Рязанской области стало традицией торжественно вручать паспорта юным рязанцам в канун государственных праздников
Автор фото: Александр Королев | Главный в жизни документ
Фото: Александр Королев.

В преддверии Дня народного единства в правительстве области 45 подросткам вручили их первые паспорта. Церемония вручения состоялась в рамках областного этапа традиционной гражданско-патриотической акции «Мы – граждане России».

Участниками церемонии стали ребята из 9 муниципалитетов области – Михайловского, Пителинского, Пронского, Путятинского, Ряжского, Рыбновского, Рязанского и Сапожковского районов и города Рязани. Среди школьников – отличники учебы, волонтеры, спортсмены, активисты детских и молодежных объединений, участники социально значимых акций.

Первый главный документ подросткам вручил губернатор Николай Любимов. Он напомнил ребятам о смысле наступающего праздника – Дня народного единства и выразил уверенность, что юноши и девушки растут настоящими патриотами своей Родины. Глава региона призвал школьников бережно относиться к паспорту, ведь в нем фиксируются самые важные события в жизни человека – прохождение военной службы, вступление в брак, рождение детей.

– Уверен, что ваша энергия и способность добиваться поставленных целей всегда будут востребованы. Вы уже успели продемонстрировать свою гражданскую позицию. Желаю быть настоящими патриотами России, гордиться своим паспортом, рязанским краем и страной. И пусть в каждом месте, куда направит жизненный путь, у вас никогда не гаснет огонь в глазах. Глядя на вас, я спокоен за будущее Рязанской области, – сказал Николай Любимов.

Восьмиклассница Рыбновской школы № 1 Анастасия Клюева – одна их тех, кому посчастливилось получить паспорт в торжественной обстановке. Девушка – отличница учебы, демонстрирует успехи на различных предметных олимпиадах, где занимает первые и вторые места, активно участвует в движении «Юнармия». Она признается, что пока взрослой осознает себя с трудом. Однако планы у Анастасии уже вполне серьезные – свое будущее она намерена связать с военной службой.

Напомним, акция «Мы – граждане России» проходит в Рязанской области с 2002 года. Вручение паспортов 14-летним подросткам традиционно проходит в торжественной обстановке и приурочивается к государственным праздникам.

Николай Любимов,
губернатор Рязанской области:

– День народного единства служит напоминанием о том, что все мы – граждане великой страны со славной историей. А наша Рязанская область – это многонациональный край, в котором издавна сложились традиции добрососедских отношений между многочисленными народами, проживающими на его территории.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 191 (5478) от 02 ноября 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.

Ранее по теме:

Возрождая традиции

Привели усадьбу в порядок

Есть что посмотреть

Вести районов
Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте в этом номере:
Образование и Наука
Будущие профессионалы села
В Рязани стартовал второй учебный год «Агрошколы»
Михаил Скрипников
Общество
Целеустремленные и неравнодушные
В Рязанской области впервые вручили знак «Школьному активисту»
Людмила Иванова
Из официальных источников
Отстали от графика
Работы по капитальному ремонту Рязанского цирка планируют завершить в марте 2018 года
По материалам официального сайта Правительства области
Из официальных источников
От идеи до бизнеса
Состоялось открытие образовательного курса, организованного в рамках программы «Ты –предприниматель»
По материалам официального сайта Правительства области
Общество
Есть что посмотреть
Вопросы повышения туристской привлекательности региона обсудили на семинаре
Вероника Шелякина
Общество
Привели усадьбу в порядок
В Михайловском районе расчищают свалки и восстанавливают исторические места
Общество
Возрождая традиции
К 100-летию Рязанского высшего воздушно-десантного команд­ного училища имени генерала армии В.Ф. Маргелова возведут часовню
Акция
В семейную корзину
В Рязани вновь прошла акция «Продукты в помощь маме»
Ольга Драган
Город и мы. Советский район
Юбилейные даты
Ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла продолжают подавать пример современникам
Светлана Максимова
Город и мы. Советский район
«Ракушки» вне закона
Рязанские дворы должны быть свободны от гаражных боксов
Светлана Максимова
Город и мы. Советский район
Хроника осеннего благоустройства
Совместными усилиями жители Советского района подготовили свои дворы и скверы к приходу зимы
Светлана Максимова
Актуально
Под развалинами пирамид
Финансовые мошенники процветают благодаря нашему легковерию
Авторская колонка
Цифровая экономика – лекарство от лицемерия?
Димитрий Соколов
Дата
Размахнись, рука!
В АО «Государственный Рязанский приборный завод» провели абсолютный чемпионат корпорации «Ростех» по силе удара
Вячеслав Астафьев
Спорт
Спортивный курьер
Вячеслав Чирков
Общество
Исследуют, творят, сохраняют
Юных рязанцев наградили за интерес к родному краю
Людмила Иванова
Актуально
История такая, какая она есть
В Рязани отметили 100-летие Октябрьской социалистической революции
Вероника Шелякина
Общество
Победные сияют алтари
Владимир Хомяков
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы