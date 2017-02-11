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Главная страница / Рязанские новости / 02 ноября 2017 года
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Вести районов

00:01 / Вести районов

СПАССК. Районная Дума на своем заседании назначила на должность главы райадминистрации Игоря Собчакова. Голосование проходило открыто, по решению депутатов, принятому на этом же заседании. На голосование выставлялись две кандидатуры: Сергей Гераскин, руководитель аппарата районной администрации, и Игорь Собчаков, директор Спасского хлебокомбината. Оба кандидата выступили перед депутатами. Сергей Гераскин сказал, что считает Игоря Собчакова более опытным как руководителя, и порекомендовал поддержать Игоря Васильевича.

СОКОЛОВКА. В селе Тюшево работы по строительству подъездной автодороги и внутриквартальных проездов площадки, предусматривающей возведение 49 индивидуальных домов для специалистов ООО «Авангард», активно ведутся в рамках ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года». Устройством тротуаров и оснований дорог и проездов, установкой бордюрного камня, укладкой асфальта занимается подрядная организация АО «Рязаньавтодор». ООО «Бурводстрой» проводит работы, связанные с благоустройством территории, по вертикальной планировке территории и высадке зеленых насаждений. На завершение указанных работ в 2017 году выделено 57,02 млн.рублей, из них 29,37 млн.рублей – из федерального бюджета.

САРАИ. Учащаяся Сараевской детской школы искусств Алиса Ахмедханова с преподавателем Жанной Анатольевной Семушкиной побывали в Греции на острове Родос, где проходил международный фестиваль искусств «Сокровища Эллады». Алиса стала участницей этого фестиваля. В ее исполнении прозвучали две песни – «Богомолица» и «Улыбайся». Жюри оценило вокальный талант сараевской исполнительницы, в номинации «Вокал» она стала лауреатом 2-й степени. Преподаватель Ж.А. Семушкина удостоена специального сертификата.

САСОВО. В этом сезоне Сотницынский сахарный завод планирует принять и переработать около 200 тыс. тонн сладких корнеплодов, что соответствует мощности предприятия. На переработку уже поступило 108,6 тыс. тонн сахарной свеклы. Поставку сырья сюда осуществляют свеклосеющие хозяйства Сасовского, Шацкого и Ухоловского районов.

РЫБНОЕ. Деревню Баграмово посетили известные рязанские члены Союза фотохудожников России Андрей Карев, Анатолий Осипенков и Алексей Шамандрин. Совместно с руководителем местного музея обороны и тыла Айвиной Атясовой они организовали познавательную встречу для учеников средней школы. В частности, Анатолий Осипенков привез ребятам свою уникальную коллекцию пленочной кинотехники и разрешил им подержать ее в руках, покрутить, чтобы непосредственно соприкоснуться с историей.

ПУТЯТИНО. Жители Большеекатериновского сельского поселения первыми в районе приняли участие в региональной программе поддержки местных инициатив. На благоустройство сельского кладбища была выделена субсидия из регионального бюджета – 166 тысяч 160 рублей. Еще 82840 рублей поступило из местного бюджета. 27613 рублей – требуемые условиями программы 10% от общей суммы проекта – собрали жители села Большая Екатериновка и деревни Петровка. Работы по установке забора начались в августе, и через две недели, в сентябре, кладбище уже было огорожено по периметру в 400 метров стальной окрашенной сеткой. Сами жители три раза проводили на территории кладбища и рядом субботники: выпиливали разросшиеся клены, вырубали кустарники.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 191 (5478) от 02 ноября 2017 года
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