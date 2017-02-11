Будущие профессионалы села

В Рязани стартовал второй учебный год «Агрошколы»

Образовательный сетевой проект «Агрошкола» создан и реализуется детским эколого-биологическим центром при содействии Рязанского агротехнологического университета.

Учащиеся 9 – 11 классов любой общеобразовательной школы могут вступить в проект и пройти серьезную подготовку по направлениям «агрономия», «ветеринария и зоотехния», «лесное дело». Для юных жителей областного центра занятия проходят очно. А ребята из районов обучаются дистанционно – через Интернет. На торжественном собрании в стенах РГАТУ с началом второго учебного года в «Агрошколе» ее учеников, как опытных, так и новеньких, поздравили министр сельского хозяйства и продовольствия региона Дмитрий Филлипов и ректор университета Николай Бышов.

Дмитрий Филлипов рассказал о своем пути в сельское хозяйство. В детстве он посещал кружок юных ихтиологов, а дома держал несколько аквариумов с рыбками. В дальнейшем он стал специалистом-рыбохозяйственником и только после этого попал на работу в министерство. Министр посоветовал всем ребятам выбирать ту профессию, о которой они мечтают, и не останавливаться перед трудностями. Если их привлекают биология и сельское хозяйство, то выбор вуза для поступления вполне очевиден.

Николай Бышов в своем выступлении подробно остановился на возможностях выпускников агротехнологического университета. Всем им гарантированы рабочие места в отрасли, причем в родном регионе. Агрокомплекс как раз испытывает нехватку специалистов с высшим образованием. Всем молодым специалистам, уехавшим работать на село, гарантируется не только полноценное бесплатное жилье, но и возможность построить свой собственный дом. Для этого существуют программы субсидий и другие методы материальной поддержки молодых специалистов.

– Конечно, остается довольно внушительная сумма, которую должен погасить сам молодой работник, но она меньше половины стоимости дома, – сказал Николай Бышов, – однако на моей памяти в 99 процентах случаев эти расходы брало на себя хозяйство. В итоге начинающий специалист, тем более – с семьей, очень быстро получает собственный большой, более ста «квадратов», дом с неплохим земельным участком. Выпускники каких еще учебных заведений могут похвастаться такими возможностями?

Всем, кто успешно пройдет образовательный курс «Агрошколы», гарантировано поступление в университет. Причем быть зачисленным можно даже после 9 класса. В этом случае выпускников школ с неполным средним образованием ждет факультет довузовской подготовки.