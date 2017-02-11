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Главная страница / Рязанские новости / 02 ноября 2017 года
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Введен в эксплуатацию еще один из домов ЖК «Дядьково»

09:05 / Актуально
Ключи от квартир 48-квартирного дома № 8 в этом жилом комплексе дольщики получат в ближайшее время

Разрешение на ввод в эксплуатацию этого дома выдано администрацией Рязанского района 31 октября, сообщается на сайте регионального правительства. Это третий дом из пяти недостроенных объектов ЖК «Дядьково», введенный в эксплуатацию в текущем году. Полностью завершить строительство этого жилого комплекса планируется в 2018 году. В соответствии с поручением губернатора Николая Любимова строительные работы ведутся с соблюдением утвержденных графиков.

Кроме того, по поручению главы региона продолжается решение вопросов достройки других проблемных объектов. В ближайшее время планируется ввод в эксплуатацию многоквартирных жилых домов в Рязани, застройщиками которых являются ООО «Стройгарант-Р», ООО «Инжстрой», ООО «Строй-Стиль».

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 02 ноября 2017 года
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