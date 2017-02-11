На 254 увеличено количество бюджетных мест в рязанских вузах для подготовки специалистов по ряду направлений

В числе приоритетов - промышленный сектор экономики, сельское хозяйство, сфера образования

1 ноября состоялось заседание областной комиссии по вопросам высшего образования, которое провела заместитель председателя правительства области Лариса Крохалева.

В работе приняли участие руководители региональных министерств, организаций высшего образования, Общественной палаты области.

На заседании обсуждались вопросы, касающиеся подготовки в рязанских вузах специалистов, востребованных на рынке труда региона в настоящее время и в ближайшей перспективе. С учетом стратегических ориентиров развития Рязанской области скорректирован проект контрольных цифр приема в вузы на 2019-2020 учебный год. Согласно документу на 254 увеличено количество бюджетных мест для подготовки специалистов, необходимых в промышленном секторе экономики, сельском хозяйстве, сфере образования и ряде других отраслей. С учетом изменений проект будет направлен в министерство образования и науки РФ.

Источник: сайт правительства Рязанской области