лизинг
22:40 МСК
Четверг
02 / 11 / 2017
Выпуск № 191 (5478)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости / 02 ноября 2017 года
139

На 254 увеличено количество бюджетных мест в рязанских вузах для подготовки специалистов по ряду направлений

09:10 / Общество
В числе приоритетов - промышленный сектор экономики, сельское хозяйство, сфера образования

1 ноября состоялось заседание областной комиссии по вопросам высшего образования, которое провела заместитель председателя правительства области Лариса Крохалева.

В работе приняли участие руководители региональных министерств, организаций высшего образования, Общественной палаты области.

На заседании обсуждались вопросы, касающиеся подготовки в рязанских вузах специалистов, востребованных на рынке труда региона в настоящее время и в ближайшей перспективе. С учетом стратегических ориентиров развития Рязанской области скорректирован проект контрольных цифр приема в вузы на 2019-2020 учебный год. Согласно документу на 254 увеличено количество бюджетных мест для подготовки специалистов, необходимых в промышленном секторе экономики, сельском хозяйстве, сфере образования и ряде других отраслей. С учетом изменений проект будет направлен в министерство образования и науки РФ.

Источник: сайт правительства Рязанской области

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 02 ноября 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.

Ранее по теме:

Главный в жизни документ

Возрождая традиции

Привели усадьбу в порядок

Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте также:
17:22
В Сапожковском районе Рязанской области сегодня горел деревянный дом
17:22
Рязанский спортсмен провел мастер-класс для юных дзюдоистов в Крыму
16:36
Работники нефтеперерабатывающей компании приняли участие в месячнике по благоустройству Рязани
16:13
Серия «вечеров со скрипкой» в Рязанской филармонии откроется выступлением Елены Семеновой
16:07
БК «Рязань» проведет домашний матч с БК «Самара»
Что ещё интересного происходит?
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы