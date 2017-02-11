лизинг
22:40 МСК
Четверг
02 / 11 / 2017
Выпуск № 191 (5478)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости / 02 ноября 2017 года
134

В Рязани ищут очевидцев ДТП, в результате которого пострадало 18 человек

09:38 / Общество

Следственным отделением по расследованию ДТП СУ УМВД России по области устанавливаются очевидцы ДТП, которое произошло 23 октября около 9 часов вечера в Рязани на регулируемом перекрестке проезжих частей улиц Циолковского и проезда Яблочкова.

Тогда вблизи дома 24 по улице Циолковского произошло столкновение автобуса «Форд Транзит», под управлением 52-летнего водителя и автомашины «Хендай Акцент», под управлением 35-летнего жителя Рязани. После столкновения автомашина «Форд Транзит» совершала опрокидывание и наезд на стоящий автомобиль «Хендай Элантра», под управлением 53-летнего водителя.В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали 18 человек, в том числе 5 несовершеннолетних детей.

Просьба ко всем, кто располагает какой-либо информацией по данному факту дорожно-транспортного происшествия, обращаться по телефону: (4912)25-65-59 или по адресу: г. Рязань, ул. Мервинская, д. 10 «а», каб. 212.

Источник: сайт УМВД России по Рязанской области

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 02 ноября 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.

Ранее по теме:

На 254 увеличено количество бюджетных мест в рязанских вузах для подготовки специалистов по ряду направлений

Главный в жизни документ

Возрождая традиции

Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте также:
17:22
В Сапожковском районе Рязанской области сегодня горел деревянный дом
17:22
Рязанский спортсмен провел мастер-класс для юных дзюдоистов в Крыму
16:36
Работники нефтеперерабатывающей компании приняли участие в месячнике по благоустройству Рязани
16:13
Серия «вечеров со скрипкой» в Рязанской филармонии откроется выступлением Елены Семеновой
16:07
БК «Рязань» проведет домашний матч с БК «Самара»
Что ещё интересного происходит?
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы