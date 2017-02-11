В Рязани ищут очевидцев ДТП, в результате которого пострадало 18 человек

Следственным отделением по расследованию ДТП СУ УМВД России по области устанавливаются очевидцы ДТП, которое произошло 23 октября около 9 часов вечера в Рязани на регулируемом перекрестке проезжих частей улиц Циолковского и проезда Яблочкова.

Тогда вблизи дома 24 по улице Циолковского произошло столкновение автобуса «Форд Транзит», под управлением 52-летнего водителя и автомашины «Хендай Акцент», под управлением 35-летнего жителя Рязани. После столкновения автомашина «Форд Транзит» совершала опрокидывание и наезд на стоящий автомобиль «Хендай Элантра», под управлением 53-летнего водителя.В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали 18 человек, в том числе 5 несовершеннолетних детей.

Просьба ко всем, кто располагает какой-либо информацией по данному факту дорожно-транспортного происшествия, обращаться по телефону: (4912)25-65-59 или по адресу: г. Рязань, ул. Мервинская, д. 10 «а», каб. 212.

Источник: сайт УМВД России по Рязанской области