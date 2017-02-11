В сельхозпредприятия Рязанской области пришли молодые специалисты

Как сообщает сайт министерства сельского хозяйства и продовольствия региона, по состоянию на 1 ноября в организации агропромышленного комплекса региона трудоустроилось около 80 молодых специалистов. Это агрономы, зоотехники, ветеринарные врачи, инженеры, механизаторы, бухгалтеры, экономисты, техники-механики, технологи.

Около 40 представителей рабочей молодежи уже обратились за мерами государственной поддержки. Напоминаем, что в рамках регионального закона «О государственной поддержке молодых специалистов агропромышленного комплекса Рязанской области» предусмотрено выделение из областного бюджета единовременного пособия в размере 86600 рублей и ежемесячного пособия в течение первых трех лет работы в сумме 4330 рублей.