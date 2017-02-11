В Рязанской области инициативы жителей сельской местности поддерживают грантами

В текущем году по результатам конкурса гранты на поддержку 11 проектов местных инициатив предоставлены семи сельским поселениям Александро-Невского, Михайловского и Скопинского районов

В рамках федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» поддержка местных инициатив граждан осуществляется по таким направлениям, как создание и обустройство зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок; сохранение и восстановление природных ландшафтов, историко-культурных памятников; поддержка национальных культурных традиций, народных промыслов.

Как сообщает сайт регионального министерства сельского хозяйства и продовольствия, для поддержки инициатив сельских жителей из средств федерального и областного бюджета выделено 2 миллиона 961 тысяча рублей.