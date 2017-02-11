За сутки в Рязанской области зарегистрировано 27 преступлений

Из них 11совершены на территории Рязани

Как информирует сайт УМВД России по области, в числе преступлений - один факт причинения тяжкого вреда здоровью, два грабежа, тринадцать краж, пресечены два факта незаконного оборота наркотических средств. Выявлено три преступления в сфере экономики.

В ходе охраны общественного порядка на улицах Рязани в полицию доставлено пять граждан, находившихся в состоянии алкогольного опьянения, которые будут привлечены к административной ответственности. За мелкое хулиганство на улицах города задержаны семь нарушителей.