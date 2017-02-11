лизинг
22:40 МСК
Четверг
02 / 11 / 2017
Выпуск № 191 (5478)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости / 02 ноября 2017 года
77

За сутки в Рязанской области зарегистрировано 27 преступлений

10:05 / Общество
Из них 11совершены на территории Рязани

Как информирует сайт УМВД России по области, в числе преступлений - один факт причинения тяжкого вреда здоровью, два грабежа, тринадцать краж, пресечены два факта незаконного оборота наркотических средств. Выявлено три преступления в сфере экономики.

В ходе охраны общественного порядка на улицах Рязани в полицию доставлено пять граждан, находившихся в состоянии алкогольного опьянения, которые будут привлечены к административной ответственности. За мелкое хулиганство на улицах города задержаны семь нарушителей.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 02 ноября 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.

Ранее по теме:

В Рязани продолжаются работы по озеленению

В Рязанской области инициативы жителей сельской местности поддерживают грантами

В сельхозпредприятия Рязанской области пришли молодые специалисты

Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте также:
17:22
В Сапожковском районе Рязанской области сегодня горел деревянный дом
17:22
Рязанский спортсмен провел мастер-класс для юных дзюдоистов в Крыму
16:36
Работники нефтеперерабатывающей компании приняли участие в месячнике по благоустройству Рязани
16:13
Серия «вечеров со скрипкой» в Рязанской филармонии откроется выступлением Елены Семеновой
16:07
БК «Рязань» проведет домашний матч с БК «Самара»
Что ещё интересного происходит?
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы