В Рязани стартовал шахматный турнир, посвященный Дню матери

Во Дворце культуры «Приокский» состоялся отборочный турнир по шахматам, посвященный предстоящему Дню матери. В нем приняли участие школы, работающие в рамках инклюзивного образования.

В отборочном туре участвовали команды, представляющие школы Московского района. Как сообщается на сайте администрации города, такой же отборочный тур пройдет в Железнодорожном районе в Центре детского творчества «Стрекоза». В финале турнира встретятся команды, занявшие первые два места в двух районах города Рязани. Турнир планируется сделать традиционным с охватом школ областного центра.

В финал шахматного турнира, посвященного Дню матери, от Московского района вышли команды, занявшие первые два места отборочного тура, – команды школы-интерната №26 и школы №47. Турнир организован в рамках социального проекта «Город будущего» при поддержке администрации города Рязани.