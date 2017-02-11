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Главная страница / Рязанские новости / 02 ноября 2017 года
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В Рязани стартовал шахматный турнир, посвященный Дню матери

10:07 / Общество

Во Дворце культуры «Приокский» состоялся отборочный турнир по шахматам, посвященный предстоящему Дню матери. В нем приняли участие школы, работающие в рамках инклюзивного образования.

В отборочном туре участвовали команды, представляющие школы Московского района. Как сообщается на сайте администрации города, такой же отборочный тур пройдет в Железнодорожном районе в Центре детского творчества «Стрекоза». В финале турнира встретятся команды, занявшие первые два места в двух районах города Рязани. Турнир планируется сделать традиционным с охватом школ областного центра.

В финал шахматного турнира, посвященного Дню матери, от Московского района вышли команды, занявшие первые два места отборочного тура, – команды школы-интерната №26 и школы №47. Турнир организован в рамках социального проекта «Город будущего» при поддержке администрации города Рязани.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 02 ноября 2017 года
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