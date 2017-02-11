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Главная страница / Рязанские новости / 02 ноября 2017 года
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Рязанские школьники побывали на форуме ученического самоуправления ЦФО

10:18 / Общество

Он проходил с 28 по 30 октября в Калужской области. Делегация рязанской школы №40 приняла участие в окружном форуме ученического самоуправления Центрального федерального округа. Об этом информирует сайт администрации Рязани со ссылкой на управление образования и молодежной политики.

Участники познакомились с наиболее прогрессивными практиками взаимодействия руководства школ и ученических советов, изучали лучшие практики в сфере ученического самоуправления, обменивались опытом и участвовали в образовательных тренингах.

Рязанцы представили структуру органов ученического самоуправления школы, поделились опытом участия и механизмом проведения городского конкурса лидеров ученического самоуправления «Своя позиция», приняли участие в работе дискуссионных площадок, посетили презентацию лучших проектов в сфере ученического самоуправления.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 02 ноября 2017 года
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