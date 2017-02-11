«АМКА» стала обладательницей Суперкубка Рязанской области по футболу

В решающем матче за почетный спортивный трофей в Рязани, на поле стадиона «Спартак», встретились чемпионы и обладатели Кубка области и вторые призеры областного первенства – дублеры команды мастеров. «Рязань-М» уступила – 0:4. У победителей дважды отличился Дмитрий Бирюков, по одному мячу в ворота соперников провели Сеймур Ахмедов и Валерий Панов. Кроме них в составе команды «АМКА» выступали Дмитрий Ким, Александр Галич, Антон Лаврентьев, Сеймур Ахмедов, Алексей Мальков, Дмитрий Широких, Антон Щигалев, Алексей Захаров, Алексей Корнюшин, Павел Смирнов, Андрей Кривцов, Евгений Жарков, Николай Щербаков и Марсель Мартынов.

Тройной, в течение сезона, «золотой» успех дружины «АМКА» по праву делит ее тренер, бывший игрок команды мастеров «Рязань» Дмитрий Аксенов. Награды победителям вручал ветеран спорта Виктор Иванович Яркин.