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Главная страница / Рязанские новости / 02 ноября 2017 года
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«АМКА» стала обладательницей Суперкубка Рязанской области по футболу

10:38 / Спорт
Автор фото: Александр Королев | «АМКА» стала обладательницей Суперкубка Рязанской области по футболу
Фото: Александр Королев.

В решающем матче за почетный спортивный трофей в Рязани, на поле стадиона «Спартак», встретились чемпионы и обладатели Кубка области и вторые призеры областного первенства – дублеры команды мастеров. «Рязань-М» уступила – 0:4. У победителей дважды отличился Дмитрий Бирюков, по одному мячу в ворота соперников провели Сеймур Ахмедов и Валерий Панов. Кроме них в составе команды «АМКА» выступали Дмитрий Ким, Александр Галич, Антон Лаврентьев, Сеймур Ахмедов, Алексей Мальков, Дмитрий Широких, Антон Щигалев, Алексей Захаров, Алексей Корнюшин, Павел Смирнов, Андрей Кривцов, Евгений Жарков, Николай Щербаков и Марсель Мартынов.

Тройной, в течение сезона, «золотой» успех дружины «АМКА» по праву делит ее тренер, бывший игрок команды мастеров «Рязань» Дмитрий Аксенов. Награды победителям вручал ветеран спорта Виктор Иванович Яркин.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 02 ноября 2017 года
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