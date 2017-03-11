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Главная страница / Рязанские новости / 03 ноября 2017 года
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В Рязанской области в автоаварии погиб человек

11:48 / Происшествия

Как сообщает сайт УМВД России по Рязанской области, за минувшие сутки на территории региона зарегистрировано 4 ДТП, в результате которых 1 человек погиб и 6 получили травмы различной степени тяжести. В области произошло 28 ДТП с причинением материального ущерба автовладельцам. Выявлено 6678 нарушений правил дорожного движения, задержано 2 водителя в состоянии опьянения.

1 ноября около 09.40 в Пронском районе на 241-м километре дороги федерального значения М6-«Каспий» 56-летний житель Волгограда, управляя грузовым автомобилем «Вольво», двигаясь со стороны города Тамбова, совершил касательное столкновение с автомобилем «Камаз» из Московской области. После чего произошло столкновение с грузовым автомобилем «Даф», которым управлял 61-летний житель Московской области. В результате столкновения загорелись грузовики «Даф» и «Вольво». Водитель автомобиля «Вольво» погиб. Водитель другой фуры с серьезными травмами госпитализирован в больницу. Оба транспортных средства огнем уничтожены полностью.

В 20.47 на 200 км дороги Москва–Челябинск, которая проходит по территории города Рязани, 38-летний водитель, управляя автомобилем ВАЗ-2107, двигаясь по улице Новоселковской со стороны путепровода в сторону автодороги Москва–Челябинск, при повороте налево не уступил дорогу и совершил столкновение с двигающимся по главной дороге со стороны поселка Турлатово автомобилем «Хендай Солярис» под управлением водителя 1989 года рождения. В результате ДТП оба водителя и пассажир иномарки получили травмы, им оказана медицинская помощь.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 02 ноября 2017 года
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