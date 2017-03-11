Хозяину «резинового» дома в Рязанской области грозит внушительный штраф

Сотрудники отдела МВД России по Клепиковскому району выявили и пресекли фиктивную постановку на учет 26-летнего гражданина Республики Таджикистан, которую осуществил в своем доме в городе Спас-Клепики 79-летний местный житель.

Как сообщается на сайте УМВД России по области, в отношении хозяина «резинового» дома возбуждено уголовное дело, злоумышленнику грозит внушительный штраф.

Региональные Управления ФСБ и МВД России напоминают жителям, что, фиктивно ставя на учет иностранных граждан, они не только совершают уголовно-наказуемое деяние, но и, возможно, способствуют сокрытию злоумышленников, подозреваемых в совершении преступлений, скрывающихся от розыска или готовящихся к совершению теракта.

Просьба ко всем, кто располагает информацией об адресах, по которым незаконно проживают иностранные граждане или осуществлена фиктивная регистрация мигрантов, обращаться в полицию по телефону 02, 102 - для мобильных операторов связи или в Управление ФСБ России по Рязанской области по телефонам 25-52-97 и 51-38-18.