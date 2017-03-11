лизинг
06:04 МСК
Пятница
03 / 11 / 2017
Выпуск № 192 (5479)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости / 03 ноября 2017 года
116

Хозяину «резинового» дома в Рязанской области грозит внушительный штраф

11:51 / Происшествия

Сотрудники отдела МВД России по Клепиковскому району выявили и пресекли фиктивную постановку на учет 26-летнего гражданина Республики Таджикистан, которую осуществил в своем доме в городе Спас-Клепики 79-летний местный житель.

Как сообщается на сайте УМВД России по области, в отношении хозяина «резинового» дома возбуждено уголовное дело, злоумышленнику грозит внушительный штраф.

Региональные Управления ФСБ и МВД России напоминают жителям, что, фиктивно ставя на учет иностранных граждан, они не только совершают уголовно-наказуемое деяние, но и, возможно, способствуют сокрытию злоумышленников, подозреваемых в совершении преступлений, скрывающихся от розыска или готовящихся к совершению теракта.

Просьба ко всем, кто располагает информацией об адресах, по которым незаконно проживают иностранные граждане или осуществлена фиктивная регистрация мигрантов, обращаться в полицию по телефону 02, 102 - для мобильных операторов связи или в Управление ФСБ России по Рязанской области по телефонам 25-52-97 и 51-38-18.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 02 ноября 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.

Ранее по теме:

В Рязанской области в автоаварии погиб человек

На дорогах Рязанской области за минувшие сутки погибли два пешехода

За сутки в Рязанской области зарегистрированы 4 грабежа и 10 краж

Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте также:
17:22
В Сапожковском районе Рязанской области сегодня горел деревянный дом
17:22
Рязанский спортсмен провел мастер-класс для юных дзюдоистов в Крыму
16:36
Работники нефтеперерабатывающей компании приняли участие в месячнике по благоустройству Рязани
16:13
Серия «вечеров со скрипкой» в Рязанской филармонии откроется выступлением Елены Семеновой
16:07
БК «Рязань» проведет домашний матч с БК «Самара»
Что ещё интересного происходит?
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы